Die unsterblichen Soldaten sind zurück! Diesmal steht wieder einmal die Welt auf dem Spiel, als sich herausstellt, dass es mehr Unsterbliche gibt als Andromache/Andy (Charlize Theron) und ihre Söldner, und diese neuen Gesichter haben definitiv nicht das Beste für die Menschheit im Sinn. Neben der neuen Bedrohung Discord (Uma Thurman) und einer verbitterten alten Freundin, die Rache sinnt, muss sich Andromache auch mit der Tatsache auseinandersetzen, dass sie nun sterblich ist...

Ich habe den ersten The Old Guard Film genossen, als er herauskam und dachte, es sei ein frischer Actionstreifen, der definitiv viel Potenzial hat. Jetzt, wo die Fortsetzung da ist, befürchte ich, dass The Old Guard diese Netflix-exklusive Serie sofort in generischen Müll verwandelt hat. In The Old Guard 2 passiert viel, aber das tut es auch nicht, und für einen Film, der sich um unsterbliche Comicfiguren dreht, ist es überraschend langweilig. Diejenigen, die nicht besonders in die Geschichte investiert sind oder den ersten Film nicht frisch in Erinnerung haben, werden hier leider nicht viel Spaß haben. Action-Fans, die auf der Suche nach intensiven Kampfszenen sind, werden auch von der billigen Atmosphäre des Films enttäuscht sein.

Die Regie ist in etwa so lax wie die Regeln rund um die Unsterblichkeit der Charaktere, denn nun kann man anscheinend die Sterblichkeit miteinander tauschen... Dies verleiht der Mythologie The Old Guard eine angeheftete Tiefe in einem ohnehin schon chaotischen Drehbuch, dem es an Richtung mangelt und das hauptsächlich aus unbeholfenen Expositionen besteht. Hauptdarstellerin Theron sticht heraus, weil sie wirklich alles gibt, um The Old Guard 2 zu einer emotionalen Reise zu machen, und ehrlich gesagt, hätte der Fokus mehr auf der rachsüchtigen Quynh liegen sollen, Andys bester Freund, der seit 500 Jahren in einem Sarg auf dem Meeresgrund ertrinkt. Ansonsten sind die Charaktere nicht viel, worüber man nach Hause schreiben kann. Leider bekommt Uma Thurman viel zu wenig Leinwandzeit, um in einer Geschichte, die nicht einmal ein Ende hat, irgendeinen Eindruck zu hinterlassen!

Das ist richtig: The Old Guard 2 ist nur eine Brücke zu The Old Guard 3, wo der Zuschauer sich an den zahmsten Cliffhanger aller Zeiten klammert. Ich hatte mir hier wirklich etwas mehr erhofft. Ich habe das Comicbuch, auf dem der Film basiert, nicht verfolgt, aber es muss doch Interessanteres geben, was man mit Charakteren machen kann, die seit Tausenden von Jahren leben und sich in Sekunden selbst heilen können? The Old Guard 2 ist ein extrem steifer Actionfilm, der am besten als Hintergrundgeräusch funktioniert, während man etwas anderes tut, ein immer häufigeres Muster bei neuen, glanzlosen Actionfilmen auf Streaming-Diensten, insbesondere Netflix...