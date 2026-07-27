The Odyssey überschreitet die 600-Millionen-Dollar-Marke und bringt Nolan sein bestes zweites Wochenende aller Zeiten

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Nachdem Oppenheimer an den Kinokassen so nah an die 1-Milliarde-Dollar-Marke herangekommen ist, sieht es so aus, als würde Nolans Nachfolger in The Odyssey diesen Meilenstein überschreiten, denn am zweiten Wochenende hat der Film bereits weltweit 600 Millionen Dollar überschritten.

Laut BoxOfficeMojo liegt The Odyssey weltweit auf insgesamt 639 Millionen US-Dollar. In den USA gab es nur einen Rückgang von 29 %, was unglaublich gering ist und dies zum besten zweiten Wochenende für Nolan an den Kinokassen macht, das Oppenheimers zweites Wochenende mit großem Abstand übertrifft. Im Moment gehen Schätzungen vor, dass The Odyssey bis zum Ende der Laufzeit 1,3 Milliarden Dollar an den Kinokassen einspielt.

Trotz einiger Kritik an bestimmten Besetzungsentscheidungen wurde The Odyssey von Fans und Kritikern größtenteils für seinen Umfang und das filmische Gefühl gelobt. Da es für IMAX-Leinwände gedacht ist, wissen viele Kinobesucher, dass sie das auf der größten Leinwand sehen müssen, und strömen deshalb ins Kino.

An anderer Stelle an den Kinokassen sehen wir, wie Obsession einen neuen Meilenstein erreicht, indem er mit 458 Millionen Dollar der sechsterfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten wird, und Toy Story 5 bleibt weiterhin der familienfreundliche Kinofavorit mit über einer Milliarde Dollar weltweit.