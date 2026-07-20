The Odyssey stellt für Christopher Nolan einen neuen weltweiten Eröffnungsrekord an den Kinokassen auf

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Christopher Nolan scheint immer weiter aufzusteigen, denn seine Nacherzählung von Homers Odyssee ist zu seinem größten Kassenerfolg weltweit geworden. The Odyssey, das von Kritikern begeistert aufgenommen wurde, bevor es in ausverkauften Kinos auf der ganzen Welt anzog, hatte vielleicht keinen Namen wie Batman, aber die mit Stars besetzte Besetzung und Nolans Anziehungskraft wurden durch die neuesten Wochenendzahlen deutlich gemacht.

The Odyssey startete weltweit mit 264 Millionen Dollar. Allein in den USA erzielte es 124 Millionen Dollar, was die drittgrößte Eröffnung des Jahres 2026 bisher und zugleich Nolans zweitbeste Eröffnung im Gebiet macht. The Odyssey erzielte außerdem das drittgrößte Vorprogramm für einen R-Rated-Film aller Zeiten und wurde in den USA laut Variety nur von Toy Story 5 und The Super Mario Galaxy Movie übertroffen.

Mit einem Produktionsbudget von etwa 250 Millionen Dollar hat The Odyssey noch einen weiten Weg vor sich, bevor es ins grüne Rennen steigt, aber es sieht nicht so aus, als würde es Schwierigkeiten haben, diese zusätzlichen Hunderte Millionen Dollar zu verdienen. Die unglaubliche Mundpropaganda des Films verbreitet sich bereits in den sozialen Medien, und laut Daten von Menschen, die den Film in den USA gesehen haben, waren etwa die Hälfte aller Ticketkäufer im Alter von 18 bis 34 Jahren, was auf eine vielversprechende Zukunft für Kinos hindeutet, wenn mehr Menschen wie Nolan zeichnen können.