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Es gibt einige noch aktive Direktoren, deren Name allein schon ausreicht, um Interesse und Vorfreude zu wecken. James Cameron, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Ridley Scott – die Liste ist lang. Das sind Filmemacher, die unzählige ikonische und erstaunliche Filmwerke geschaffen haben, so sehr, dass jedes Mal, wenn ihr Name ein Filmplakat ziert, es Grund gibt, zumindest teilweise begeistert zu sein. Christopher Nolan ist vielleicht die neueste Ergänzung dieser illustren Sammlung, auch wenn seine Filmografie trotz der rosaroten Brille, durch die viele den britischen Regisseur sehen, etwas uneinheitlich sein kann.

Es lässt sich nicht leugnen, dass Nolan eine Phase durchgemacht hat, in der er beim Regie von Filmen fast ein von beiden war. Die Ära von The Prestige, The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises und Interstellar ist vielleicht die beste Fünf-Film-Reihe, die je ein Regisseur angeboten hat. Doch seit dieser Zeit folgte er mit Dunkirk, Tenet und Oppenheimer, drei wunderbare Filme in vielerlei Hinsicht, aber auch nicht ganz auf dem Niveau der vorherigen. Die große Frage ist also, wo The Odyssey in diese Gleichung passt?

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Ohne Zweifel ist The Odyssey Nolans bester Film der letzten Zeit. Dies ist ein fesselnder, weitreichender Koloss von einem Film, der den Zuschauer auf eine fast dreistündige Odyssee mitnimmt, während er Matt Damons Odysseus folgt, der nach dem Trojanischen Krieg nach Ithaka zurückkehrt. Es ist eine weitläufige Reise, auf der Nolan enormen Mut und erzählerische Fähigkeiten zeigt, um ein homerisches Epos in ein unter 180 Minuten dauerndes Abenteuer zu verdichten, das tatsächlich als besser getaktet und unterhaltsamer zu verfolgen heraussticht als viele seiner jüngsten Werke, wobei Oppenheimer der beste und engste Vergleichspunkt ist.

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Im Gegensatz zu Oppenheimer, das am Ende des zweiten Akts seinen Höhepunkt erreicht und dann mit einer weiteren Stunde intensiven und oft ermüdenden Dramas weitermacht, ist The Odyssey eine lange, exponentielle Fahrt zu einem spannenden und explosiven Abschluss. Ganz im typischen Nolan-Stil hält man sich in der letzten Stunde des Films an den Sitz fest, während der Regisseur die Spannung stetig steigert und mit einem zunehmend verstörenden Soundtrack und narrativen Wendungen nachdenkt, bei denen man nicht wegschauen möchte. Das Ergebnis ist ein erfüllendes und atemloses Ende, bei dem du vom Chaos und Drama gefesselt bist und Figuren, die du zu lieben und hassen gelernt hast, das Ende ihrer Geschichten erreichen.

Es ist jedoch nicht ohne Fehler, denn Nolans Filme tappen oft in die Falle, fast zu beweisen, dass sie klüger sind als du, und erzählen eine Erzählung, die absichtlich verworren ist, um den Zuschauer etwas verwirrt und unwohl zu lassen. The Odyssey spiegelt dieses Merkmal wider, indem es eine Geschichte auf verschlungene und sehr nichtlineare Weise erzählt, sodass man oft darüber nachdenkt, wie die Zeitlinie die verschiedenen Elemente miteinander verbindet. In diesem Sinne ist es sehr Tenet- oder Interstellar-ähnlich, aber zum Glück eher Letzteres, da es ein Ende mit einem großartigen und angenehmen Abschluss bietet.

Nolan ist außerdem ein Regisseur, der großen Wert darauf legt, Filme zu schaffen, die so authentisch wie möglich sind, und das sehen wir mit großem Erfolg in The Odyssey, da physische Effekte und Requisitenarbeit hervorstechen. Die Abhängigkeit von physischen Elementen und weniger digitalen Effekten lässt jede Szene authentischer und kraftvoller wirken – etwas, das das Ensemble gleichermaßen mit starken und einprägsamen Darstellungen zeigt, auch wenn es Highlights und Tiefpunkte gibt. Ohne Zweifel blüht Damon als Hauptfigur auf, aber Anne Hathaway liefert als Penelope eine beeindruckende Leistung ab, und auch Robert Pattinson sticht als der finstere Antinoos hervor. Tom Holland wird oft von den darstellenden Schwergewichten um ihn herum überschattet, Jon Bernthal liefert eine Version von Menelaos, die Jon Bernthal ähnelt, und einige andere Darsteller verlieren sich ein wenig im Getränk, wenn man so will, darunter Elliot Page, Benny Safdie, Zendaya, sogar Charlize Theron. Zugegeben, das ist nur natürlich, wenn man so viele große Namen zusammenbringt und viele nur Nebenrollen sowie begrenzte Bildschirmzeit anbietet.

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Ansonsten ist das Kostümdesign wunderbar, und obwohl vor der Premiere viel über den Film in Bezug auf seinen 'woken' Charakter gesagt wurde, ist das alles völliger Unsinn, denn das, was Nolan präsentiert hat, ist eine fantastische Adaption eines der ikonischsten literarischen Werke aller Zeiten.

Ist The Odyssey vielleicht etwas zu lang? Es gibt Momente, in denen ich zustimme, dass der Film zu viele Freiheiten nimmt und fast schleppt, aber es gibt auch andere Momente, in denen die Länge und die Fähigkeit, stetig eine rollende Welle von Spannung zu erzeugen, unglaublich wirken. Ob das Blutbad auf Lamos oder Circes Manipulationen – es gibt großartige, spannungsgeladene Momente, die kommen und gehen, nicht zuletzt das fantastische Finale und wie der letzte Akt zu einem stimmigen und bemerkenswerten Ende zusammenkommt, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Aber der eigentliche Punkt ist: The Odyssey ist ein Film, in dem Nolan weiterhin seine schiere Brillanz im Filmemachen beweist. Ich habe noch nicht einmal die Kameraführung erwähnt und wie die Kameraführung allein den Zuschauer mit endlosen eindrucksvollen und auffälligen Setpieces umhaut. Aber ich möchte auch kurz anmerken, dass Nolan dafür bekannt ist, das in früheren Filmen zu tun, und er versagt in diesem Film definitiv nicht.

Ist The Odyssey mein Lieblings-Nolan-Film oder sogar unter den Top drei meiner Bücher? Das ist schwer zu sagen und könnte gerade noch auf die unterste Stufe des Podiums kommen, aber wichtig ist, dass auch wenn dieser Film nicht Nolans bestes ist, wir dennoch von einem unglaublich gut zusammengestellten Ganzen sprechen, bei dem man das Gefühl haben wird, dass jeder Cent, der für ein Kinoticket investiert wurde, sich gelohnt hat. Nolan weiß, wie man weitläufige und bemerkenswerte Epen schafft, und dies ist ein weiteres hervorragendes Beispiel für dieses Talent. Wir wurden 2026 schon mit ein paar wunderbaren Filmen verwöhnt, und doch, wenn es nicht Project Hail Mary gäbe, würde ich sogar sagen, The Odyssey ist bisher der beste von allen. Im Ernst, verpassen Sie nicht die Chance, diesen Film im Kino zu sehen, sonst werden Sie es bereuen.