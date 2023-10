The Nun II wird nächste Woche digital veröffentlicht

HQ

Horrorfans können The Nun II bequem von zu Hause aus sehen, pünktlich zu Halloween. Der Film wird nächste Woche (27. Oktober) in den digitalen Läden veröffentlicht, also nicht einmal zwei Monate nach seinem Kinostart (8. September).

The Nun II macht dort weiter, wo der erste Film aufgehört hat, und das Böse hat sich nun im Frankreich der 50er Jahre ausgebreitet, wo ein Priester unter mysteriösen Umständen ermordet wird. Etwas, das Schwester Irene erneut auf Kollisionskurs mit dem Dämon Valak schickt.

Wirst du dir das an Halloween ansehen?