The Nioh Collection angekündigt, Details zur finalen Nioh 2-Erweiterung

Vor einigen Tagen verkündete Sony, dass wir am 5. Februar 2021 mit der The Nioh Collection die Gelegenheit erhalten, die gesamte Geschichte von Nioh und Nioh 2 in Remastered-Version auf der Playstation 5 zu genießen. Auch alle Erweiterungs-Inhalte der beiden Spiele sind in der Kollektion enthalten.

Neben der Kollektion erhalten wir zum Jubiläum des Spiels am 5. Februar 2021 zeitgleich folgende Titel:



Nioh 2 - The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 4)



Nioh 2 Remastered - The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 5)



Nioh Remastered - The Complete Edition (verfügbar für PlayStation 5)



Nioh Collection (sämtliche Inhalte von Nioh & Nioh 2, verfügbar für PlayStation 5)



Mit der Kollektion können wir uns auf eine 4K-Auflösung, bis zu 120 fps, schnelle Ladezeiten und eine Übertragung unserer PS4-Spielstände freuen. Besitzer der Nioh 2 - Complete Edition können kostenlos auf der PS5 zur Nioh 2 Remastered - The Complete Edition wechseln. Wer Nioh 2 besitzt, kann das Grundspiel auf Nioh 2 Remastered upgraden. The Nioh Collection kann ab dem 20. November vorbestellt werden.

Zusätzlich gab es Details zur finalen Erweiterung von Nioh 2 - ''Der erste Samurai''. Mit ihm kehren wir ein letztes Mal zurück in die Vergangenheit, an einen Ort, den unser Protagonist bereits aus seiner Kindheit kennt. Die lange Reise kommt zu einem spannenden Ende, wenn die Mysterien rund um Otakemarus Vergangenheit, Sohayamarus Geheimnis und die Wahrheit über den ersten Samurai offenbart werden. ''Der erste Samurai'' ist ab dem 17. Dezember erhältlich.