The Nightmare Before Christmas erschreckt Fall Guys: Ultimate Knockout zu Weihnachten

Auch in Fall Guys: Ultimate Knockout ist der Weihnachtsspuk ausgebrochen, denn noch bis zum 27. Dezember könnt ihr euch in der spielbaren Adaption von Takeshi's Castle Items des Disney-Films The Nightmare Before Christmas vom Regisseur Tim Burton kaufen. Die kostenpflichtigen Angebote wechseln alle drei Tage, doch im gesamten Zeitraum stehen auch In-Game-Herausforderungen für die Spieler bereit. Durch Abschluss dieser Aufgaben könnt ihr euch einen winterlichen Jack Skellington im Weihnachtsmann-Outfit erspielen. Die drei Halloween-Town-Skins müsst ihr jedoch innerhalb des vorgegeben Zeitraums für Kronen kaufen:



Der Bürgermeister von Halloween Town - vom 16. bis zum 19. Dezember Sally - vom 20. bis zum 23. Dezember Jack Skellington - vom 24. bis zum 27. Dezember



Die Items links müsst ihr kaufen, das Outfit auf der rechten Seite verdient ihr durch den Abschluss von Herausforderungen, die nur für kurze Zeit verfügbar sind.

Quelle: Mediatonic.