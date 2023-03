The Night Agent verlängert für Staffel 2 auf Netflix

Es ist erst ein paar Wochen her, dass Netflix seine neueste Action-Serie The Night Agent debütierte, aber der Streamer scheint bereits auf seinen anhaltenden Erfolg eingestellt zu sein. Und wir sagen das, weil The Night Agent bereits für eine zweite Staffel verlängert wurde, die irgendwann im Jahr 2024 kommen wird.

Die Ankündigung erfolgte über Twitter, und leider ist das alles, was uns darüber gesagt wird, was bedeutet, dass wir nur warten müssen, um mehr über die Handlung zu erfahren und was die Zukunft für Gabriel Basso Peter Sutherland bereithält.

Sie können zumindest Staffel 1 der Serie jetzt auf Netflix sehen.