The Night Agent kehrt im Januar zu Netflix zurück

Es mag verrückt geklungen haben, dass Netflix bereits grünes Licht für eine dritte Staffel von The Night Agent gegeben hat, bevor die zweite überhaupt debütierte, aber dafür gibt es einen sehr guten Grund. Als die Serie ihre erste Staffel debütierte, wurde sie schnell zu einem Megahit für die Plattform, und bis heute ist The Night Agent die siebtmeistgesehene TV-Serie aller Zeiten für englische Produktionen auf Netflix. Sie hat über 800 Millionen geschaute Stunden angehäuft, was sie knapp unter Staffel 3 von Bridgerton platziert. Im Grunde genommen hat Netflix aus dem Nichts einen großen Hit gefunden und setzt jetzt groß darauf.

Während Staffel 3 wahrscheinlich noch eine Weile auf sich warten lässt, wissen wir jetzt, wann Staffel 2 Premiere haben wird. Ein Teaser-Trailer bestätigt, dass The Night Agent am 23. Januar zu Netflix zurückkehren wird und die Geschichte fortsetzt, die mit einer großen Wendung in Staffel 1 endete. In der Inhaltsangabe von Staffel 2 heißt es:

"Peters Bemühungen, den Präsidenten zu retten, waren erfolgreich, und jetzt hat er sich die Möglichkeit verdient, ein Nachtagent zu werden. Die Arbeit in der geheimen Organisation Night Action in Staffel 2 wird Peter in eine Welt katapultieren, in der Gefahren überall sind und Vertrauen Mangelware ist."

Den Trailer für die neue Staffel von The Night Agent könnt ihr euch unten ansehen, bevor sie im neuen Jahr erscheint.