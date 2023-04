The Night Agent ist bereits eine der meistgesehenen Netflix-Serien aller Zeiten

HQ

Es stellt sich heraus, dass die Leute die Netflix-Actionserie The Night Agent wirklich, wirklich genossen haben, da der Streaming-Dienst nun enthüllt hat, dass die Show bereits zu einer der meistgesehenen Serien der Plattform geworden ist.

Wie aus den Netflix-Top-10-Charts hervorgeht, wird uns gezeigt, dass The Night Agent bereits 515 Millionen Stunden angesehen hat, und das in etwa 21 Tagen, was bedeutet, dass es noch eine Woche Zeit hat, um die ersten 28 Tage in der Streamer-Statistik abzurunden.

Zum Vergleich: The Witcher: Season 1 liegt derzeit knapp vor The Night Agent mit 541 Millionen Stunden, dann kommt Lucifer: Season 5 mit 569 Millionen Stunden, gefolgt von Stranger Things: Season 3 bei 582 Millionen Stunden.

Mit der Art und Weise, wie es läuft, ist es plausibel, dass The Night Agent in der Lage sein wird, einige dieser Serien von ihrem Platz in den Charts zu stoßen und möglicherweise sogar die Lücke zu Bridgerton zu schließen, die den vierten und fünften Platz der Charts belegt, wobei jeder Staffel 1 und 2 der Serie gewidmet ist.