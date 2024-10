The Night Agent hat bereits grünes Licht für eine dritte Staffel erhalten

HQ

Netflix ist offensichtlich sehr, sehr zuversichtlich, was The Night Agent angeht. Nach einer erfolgreichen ersten Staffel, in der die Serie zu einer der meistgesehenen Serien auf dem Streamer wurde, dauerte es nicht lange, bis Netflix den Abzug für eine zweite Staffel betätigte. Während wir davon ausgehen, dass wir Anfang 2025 einen ersten Blick auf diese Staffel werfen und sie wahrscheinlich auch irgendwann im nächsten Jahr sehen können, hat Netflix auch bestätigt, dass dies nichtThe Night Agent alles sein wird, worauf man sich in Zukunft freuen kann.

Der Streamer hat auchThe Night Agent grünes Licht für eine dritte Staffel gegeben. Wir haben im Moment keine weiteren Informationen darüber, aber wenn Ihnen die Action-Drama-Serie gefallen hat, können Sie sich damit trösten, dass es in Zukunft noch viel mehr auf Netflix geben wird.

