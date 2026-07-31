The New Dawn of D&D: Icons, die Rückkehr von Greyhawk und Dark Sun sowie ein Crossover mit World of Warcraft später in diesem Jahr

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Dungeons & Dragons, 52 Jahre nach seiner Gründung, bleibt ein Franchise, das sich mit der Zeit weiterentwickelt und verändert, so wie sich die Art und Weise, wie wir Kultur konsumieren, lesen und sogar miteinander interagieren, sich verändern – selbst wenn wir alle am selben Tisch sitzen.

Zweiundfünfzig Jahre sind eine lange Zeit, und das Akronym D&D bedeutet für mich – einen relativ neuen Spieler, der mit 5E angefangen hat – wahrscheinlich nicht dasselbe wie für die Gruppe von Pionieren aus den 1970ern, die begannen, die ersten Dungeons und magiegefüllten Orte von Gary Gygax zu erkunden; Ebenso wenig bedeuten sie dasselbe für diejenigen, die in den 1980er und 1990er Jahren dank der legendären Zeichentrickserie auf den Zug aufgesprungen sind; diejenigen, die die Romane von Margaret Weis und Tracy Hickman oder von R. A. Salvatore gelesen haben, oder vielleicht diejenigen, die ein Spiel zum ersten Mal durch die Vorstellungskraft von Bioware gesehen haben, oder neuerdings durch die von Larian Studios, in den drei Baldur's Gate-Videospiel-Teilen.

Wie ich schon sagte, hat sich Dungeons and Dragons im Laufe der Zeit genauso verändert wie seine Spieler, und dennoch nähren seine endlosen Welten voller Abenteuer und Magie weiterhin die Fantasie und Freizeit von Generation um Generation. Wizards of the Coast ist der Hüter dieses Erbes, und heute, während der Gen Con (einer Convention, die übrigens 1968 von Gary Gygax im Vorgarten seines Hauses in Lake Geneva, Wisconsin, gegründet und organisiert wurde), die derzeit in Indianapolis stattfindet, wurde der neue Fahrplan für D&D für den Rest dieses Jahres und praktisch das gesamte Jahr 2027 vorgestellt, zusammen mit einer Übersicht darüber, wie Wizards sich das vorgestellt hat, was sie 'The New Dawn of D&D' nennen.

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Wir hatten die Chance, während einer geschlossenen Pressekonferenz mit den Leitern von Dungeons and Dragons einen kleinen Vorgeschmack auf die gerade öffentlich gemachten Ankündigungen zu bekommen, und es war wirklich spannend zu hören, was auf die Spieltische kommt. Beachten Sie zunächst diesen Satz: "Wir haben auf Sie gehört." Das D&D-Panel konzentrierte sich auf fünf Schlüsselpunkte, die sowohl die zukünftigen Inhalte zusammenfassen, die sie für die Veröffentlichung in gedruckter Form oder auf D&D Beyond vorbereiten, als auch die verschiedenen Enthüllungen zu Universes Beyond, Kooperationen mit Drittanbietern und neue Entwicklungen in der Videospielabteilung.

Konvergenz der Universen: D&D und World of Warcraft schließen sich für eine neue Erweiterung zusammen

Demnächst erschienen: Universes Beyond bringt uns am 17. November D&D: World of Warcraft, als Hauptattraktion der Season of Champions, die Anfang dieses Jahres 2026 angekündigt wurde. Dieser neue Band bringt Azeroth und seinen ewigen Konflikt zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder ins Dungeons and Dragons-Multiversum zurück und ist eine Erweiterung, die deine bevorstehenden Abenteuer in dieser Welt versetzen soll, komplett mit ihren vertrauten Orten und einzigartigen Features. Entworfen von James Wyatt, enthält dieses Buch 11 neue Rassen, 6 neue Unterklassen und 3 aktualisierte Unterklassen, wie den Todesritter und den Dämonenjäger; 60 neue Zauber, 50 neue Monster und sechs Dungeons, die für das Tabletop-Erlebnis neu gestaltet wurden.

Zusätzlich dazu enthält dieses *Universes Beyond D&D: World of Warcraft* auch die Veröffentlichung eines neuen Kartenpakets und eines speziell für den Anlass gestalteten Dungeon Master-Bildschirms.

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"Sowohl World of Warcraft als auch Dungeons & Dragons basieren auf einer kraftvollen Idee: den Spielern eine Welt voller Möglichkeiten zu bieten und ihnen zu erlauben, ihre eigene Geschichte zu gestalten", sagte Holly Longdale, Executive Producer und Vizepräsidentin von World of Warcraft bei Blizzard Entertainment. "Azeroth hat für jeden, der es betritt, immer etwas anderes bedeutet, sei es durch die Helden, die sie werden, die Freunde, die sie finden, oder die Entscheidungen, die sie unterwegs treffen. World of Warcraft an den D&D-Tisch zu bringen, bietet den Spielern die Möglichkeit, diesen Geist auf ganz neue Weise weiterzutragen: deinen Charakter, deine Gruppe, deine Geschichte."

Zurück zu den Wurzeln: Neue Geschichten kommen zu Greyhawk und Dark Sun

Die Roadmap führt uns ins nächste Jahr, und die beiden bisher bestätigten Settings sind genau die, nach denen die Spieler in den letzten 15 Jahren am meisten gefragt haben – gerade weil sie in der 5. Edition nicht behandelt wurden. In dieser Reihenfolge werden wir Anfang 2027 die Rückkehr des Dark Sun-Setting sehen, des brutalen, erwachsenen und postapokalyptischen Universums Dungeons & Dragons, in dem das Ziel ist, nicht die Welt zu retten, sondern darin zu überleben. Während der Season of Survival werden neue Bücher veröffentlicht (eines als Regelerweiterung, das andere als Abenteuer), die "die Spieler einladen, tyrannischen Zauberkönigen zu bekämpfen und die blutgetränkten Ödlande von Athas zu überleben."

Greyhawk, das ursprüngliche Setting, das alles 1974 begründete, wird 2027 ebenfalls zu Dungeons and Dragons zurückkehren – und zwar auf zwei ganz besondere Arten. Zunächst mit einem neuen Abenteuerbuch namens Greyhawk: Crown of the Witch Queen, in dem Abenteurer entscheiden müssen, ob sie die Welt von Greyhawk angesichts des Aufstiegs des Vampirs Drelnza, Tochter von Iggwilv, der Hexenkönigin (besser bekannt als Tasha), retten oder verderben. Aber es sollte noch mehr kommen...

Luke Gygax, Sohn von Gary Gygax, betrat die Bühne, um anzukündigen, dass er an einem weiteren Greyhawk-Projekt arbeitet, das auf unveröffentlichtem und unvollendetem Material zurückgreift, das sein Vater hinterlassen hat. Luke verspricht, das unvollendete Abenteuer seines Vaters zu vollenden und seiner Vision treu zu bleiben, und wir werden es auch 2027 sehen.

Return of the Legends: D&D Icons enthüllt neue Projekte für Dragonlance und Drizzt

Ein weiterer wichtiger Indikator für den Umfang der neuen Wizards-Strategie für D&D ist die Ernennung des Schauspielers, Autors und Dungeon Masters Joe Manganiello zum neuen Chief Creative Officer von D&D Icons, einem neuen Inhaltsprogramm für das Spiel, das Schlüsselfiguren aus der Entstehung und Erweiterung des Multiversums und seiner Settings zurückbringt. Joe kündigte an, dass Margaret Weis und Tracy Hickman, die Schöpfer von Dragonlance, zurückkehren und neue Inhalte für ihre Serie entwickeln, darunter ein neues Buch, das "der ambitionierteste Band über Dragonlance aller Zeiten" sein wird.

Ebenfalls zu sehen war R.A. Salvatore, ein renommierter Autor der Forgotten Realms, berühmt für die Erschaffung des Drow-Helden Drizzt Do'Urden, der ankündigte, die Figur erneut aufzugreifen, um ihn mit weiteren Geschichten, die in den Realms spielen, wieder zum Leben zu erwecken.

Neben diesen Autoren, die Inhalte direkt für Wizards of the Coast entwickeln werden, wurde ein neues Kooperationsprogramm mit externen Verlagen angekündigt, um weitere Inhalte für Ravenloft (Ghostfire Gaming), Eberron (Visionary Production and Design) und die Forgotten Realms (Kobold Press) zu entwickeln.

D&D Beyond, jetzt einfacher und in deiner Handfläche

Obwohl das Herzstück von Dungeons and Dragons immer darin liegen wird, Abenteuer persönlich mit Freunden am Tisch zu teilen, dürfen wir die Community nicht übersehen, die – ob aus Notwendigkeit oder Bequemlichkeit – ihre Spiele lieber über digitale Plattformen betreibt. In dieser Hinsicht waren andere Apps und Online-Lösungen Wizards of the Coast voraus, doch das Unternehmen will nun das Vertrauen der Online-Spieler durch ein Redesign der D&D Beyond-Oberfläche zurückgewinnen, das nun eine bequeme Nutzung auf mobilen Geräten ermöglicht und Zugang zu einem Würfelgenerator, Charakterbögen, Zauberlisten bietet, Karten usw. – alles aus der Handfläche. Darüber hinaus wird es eine spezielle Aktion geben, die einen vergünstigten Zugang zu den Premium-Funktionen des Dienstes bietet, wie zum Beispiel das Beitreten an Spielen, die von einem erfahrenen Dungeon Master geleitet werden, oder das Verbinden von Communities über diesen Service, um im echten Leben zu spielen.

Das Videospiel Warlock enthüllt seinen weiteren Hauptprotagonisten

Obwohl wir erwartet hatten, ihn auf der Gamescom zu sehen, die Ende August in Köln stattfindet, nutzte Wizards die Gelegenheit, den Besuchern auf der Gen Con eine Ankündigung zu machen: Tasha wird in Warlock: Dungeons & Dragons sein, und die preisgekrönte Schauspielerin Maggie Robertson wird die Figur mit Sprach- und Motion-Capture-Technik verkörpern, zusammen mit Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer), der im Spiel als Kaatri auftritt. Es wurde außerdem bestätigt, dass Warlock einer der Titel am Abend des 25. August sein wird, mit einem ersten Trailer für das Spiel im Rahmen von Opening Night Live.

Und das ist im Wesentlichen alles, was Wizards of the Coast für die kurz- und mittelfristige Zukunft von Dungeons & Dragons skizziert hat. Zweiundfünfzig Jahre später hallt das Spiel weiterhin stark in verschiedenen Generationen nach; Wie auch immer du spielst, hier ist für jeden etwas dabei. Das Abenteuer wartet...