The Naked Gun Schöpfer sagt, Reboot habe es "total verpasst"

HQ

Vielleicht kennst du den Namen von David Zucker nicht, aber du kennst seine Arbeit. Er war zusammen mit seinem Bruder Jerry und dem verstorbenen großartigen Jim Abrahams an der Spitze einiger der besten Parodien der Komödie. The Naked Gun, Top Secret!, Scary Movie 3 und 4, alle hatten Zuckers Beteiligung.

Als er jedoch mit Woman's World über den neuen Naked Gun-Film sprach, war Zucker nicht gerade begeistert. "Mein Bruder Jerry und unser Partner Jim Abrahams haben vor 50 Jahren angefangen, Parodien zu machen, und wir haben unseren eigenen Stil entwickelt – und das haben wir so gut gemacht, dass es offensichtlich einfach aussieht. Die Leute haben angefangen, es zu kopieren, wie [Produzent] Seth MacFarlane für das neue Naked Gun. Er hat es total verpasst", sagte er.

Man würde wahrscheinlich erwarten, dass ein Reboot das Original teilweise kopiert, aber Zucker meint, dass der Hauptkritikpunkt im Budget von The Naked Gun (2025) liegt. "Man sollte nicht zu viel Geld für Komödien ausgeben, und eine unserer Regeln betrifft technisches Pep. Große Budgets und Comedy sind Gegensätze, und im neuen Naked Gun konnte man sehen, dass sie viel Geld für Szenen voller technischer Würze ausgegeben haben, während sie versuchten, unseren Stil zu kopieren", fügte er hinzu. "Alle machen jetzt wegen des Geldes."

Was haltet ihr von The Naked Gun Reboot?