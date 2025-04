The Naked Gun bekommt einen ersten Teaser-Trailer

Seit Jahren wird über die Versuche gesprochen, The Naked Gun wieder zum Leben zu erwecken, aber im Jahr 2023 begannen sich die Teile zu fügen und es wurde bekannt gegeben, dass der Action-Legende (und Jedi-Ritter) Liam Neeson die Ehre zuteil wurde, Lt. Frank Drebin Jr. zu spielen - der, Wie der Name schon sagt, ist er der Sohn des alten Frank Drebin (ikonisch gespielt von der verstorbenen Leslie Nielsen).

Dieses neue The Naked Gun feiert am 1. August Premiere und jetzt wurde der erste Teaser-Trailer veröffentlicht, und zu unserer großen Überraschung sieht es gar nicht so schlecht aus. Das Drehbuch wurde von Family Guy-Schöpfer Seth McFarlane geschrieben, während die Lonely Island-Legende Akiva Schaffer Regie führt.

Schauen Sie sich das Video unten an.