The Muppets Mayhem-Trailer neckt eine große Auswahl an Cameo-Auftritten

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass The Muppets nächsten Monat Disney+ im Sturm erobern wird. In Form einer neuen Originalserie namens The Muppets Mayhem wird diese Show untersuchen, wie die Besetzung der ikonischen Puppen ihr erstes komplettes Studioalbum aufnimmt, und sie werden alle Arten von verrückten Cameo-Schauspielern und Musikern auf ihrer Reise treffen, um genau das zu tun.

Sei es Weird Al Yankovic, Kevin Smith, Zedd, Steve Aoki und mehr, The Muppets werden mit jedem dieser berühmten Gesichter in Kontakt kommen, während sie als Teil ihrer Band namens The Electric Mayhem nach Ruhm suchen.

Da die Serie am 10. Mai auf Disney+ debütieren wird, finden Sie unten den neuesten Trailer für die Show.