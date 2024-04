The Mummy kehrt in die Kinos zurück, um sein 25-jähriges Jubiläum zu feiern

Der von Brendan Fraser angeführte 90er-Jahre-Klassiker The Mummy kehrt am 26. April in die Kinos zurück, um sein 25-jähriges Jubiläum zu feiern. Tickets für den Film können ab sofort hier erworben werden.

The Mummy wurde 1999 veröffentlicht und ist ein Remake des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1932. Es folgt dem Abenteurer Rick O'Connell (Fraser), der mit einer Bibliothekarin und ihrem älteren Bruder nach Hamunaptra, der Stadt der Toten, reist, wo sie versehentlich Imhotep, einen verfluchten Hohepriester mit übernatürlichen Kräften, erwecken.

"In den letzten fünfundzwanzig Jahren hat sich The Mummy zu einem Eckpfeiler des Abenteuerkinos entwickelt und die Messlatte für Blockbuster-Unterhaltung hoch gelegt." Jim Orr, Präsident des inländischen Kinovertriebs von Universal Pictures, sagte in einer Pressemitteilung. "Da wir sein 25-jähriges Jubiläum feiern, könnten wir nicht begeisterter sein, ihn wieder auf die große Leinwand zu bringen. Es ist eine fantastische Gelegenheit für eingefleischte Fans und Neulinge, in das aufregende Abenteuer und die zeitlose Geschichte einzutauchen, die The Mummy zu einem unvergesslichen Kinoerlebnis gemacht haben."

Werfen Sie einen Blick auf das Sonderplakat zum 25-jährigen Jubiläum unten: