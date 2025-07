The Mountain von Game of Thrones hat einen neuen Weltrekord im Kreuzheben aufgestellt

HQ

Ein neuer Weltrekord in der Welt des Gewichthebens wurde am Wochenende aufgestellt, als Hafthor Bjornsson, der riesige Isländer, der dafür bekannt ist, The Mountain in Game of Thrones zu spielen, die beeindruckende Leistung vollbrachte, satte 505 kg (fast 80 Steine und weit über 1.100 Pfund) im Kreuzheben zu heben.

Während er am 26. Juli an einem Gewichtheber-Event in Deutschland teilnahm, vollendete The Mountain das Kunststück und brach damit einen Rekord, der zuvor vom britischen Kraftmann Eddie Hall gehalten wurde, der zuvor 2016 ebenso beeindruckende 500 kg Kreuzheben absolviert hatte.

Hall hat Bjornsson bereits in einem Post auf Instagram zu dieser Leistung gratuliert, in dem er erklärt, dass "Rekorde gemacht sind, um gebrochen zu werden".

Es ist unklar, wer als nächstes versuchen wird, diesen Rekord zu brechen, da Hall nicht mehr zum Kreuzheber trainiert, sondern eine Karriere als Kämpfer bevorzugt, was bedeutet, dass The Mountain den Rekord entweder für einige Zeit halten oder der nächste wahrscheinlichste Wettkämpfer sein wird, der seinen eigenen Rekord bricht.

