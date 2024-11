The Mountain hat gerade einen Berg von SSDs in die Knie gezwungen

HQ

Im Rahmen der SC24 Computing-Konferenz wurde der Mountain von Game of Thrones, der eigentlich als Hafþór Júlíus Björnsson bekannt ist und 2019 als stärkster Mann der Welt bezeichnet wurde, vor Kameras gebracht, um eine unglaubliche und seltsame Kreuzheben-Aufgabe zu erfüllen.

Der Strongman musste SSDs mit einem Gewicht von 996 lbs heben, wobei es sich um das Phison Pascari D205V 128TB -Modell handelt, das laut Tom's Hardware eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 14.600 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 3.200 MB/s bietet, was sie zur schnellsten SSD der 120-TB-Klasse in der Branche macht, wenn sie im zweiten Quartal 2025 zu einem vermutlich sehr teuren Preis auf den Markt kommt.

Die Veranstaltung fand am Stand des Technologieunternehmens VDURA statt und wurde als "Deadlift of Data" beschrieben. Obwohl es nicht annähernd an den Allzeitrekord im Kreuzheben heranreicht, der bei etwa 1.280 Pfund liegen soll, ist es immer noch eine bemerkenswerte Leistung und zweifellos eines der teuersten Kreuzheben in der Geschichte.

Schauen Sie sich das Video an, in dem die Mountain den Datenberg anhebt.

