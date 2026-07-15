HQ

Ich beginne diese Rezension mit einem großen Hinweis, da ich es bisher nicht geschafft habe, The Mound: Omen of Cthulhu mit dem empfohlenen Vier-Spieler-Koop zu spielen. Der Großteil meiner Erfahrung habe ich als Einzelspieler durch wahnsinnige Dschungel und gruselige Küsten gewagt. Daher ist es wahrscheinlich, dass deine Erfahrung anders sein kann, wenn du ein paar Hörer bereit hast, die du kaufen und mit dir spielen kannst. Allerdings bezweifle ich, dass es sich sehr verbessern wird.

The Mount: Omen of Cthulhu hat eine ziemlich starke Prämisse. Du spielst als Entdecker auf einem Schiff, das im 17. Jahrhundert die Neue Welt erkundet und nach Schätzen sucht. Leider führt dich diese Suche zu lovecraftschen Schrecken, die deine Vorstellungskraft übersteigen. Du musst gegen Menschen kämpfen, die durch Korruption verloren gegangen sind, und dich selbst den atemberaubenden Auswirkungen kosmischen Horrors stellen, während du genug Beute sammelst, um deine Expedition erfolgreich zu machen.

HQ

Das klingt ziemlich spaßig, oder? Leider scheint The Mound: Omen of Cthulhu gegen das Konzept zu resistent zu sein, dass der Spieler Spaß hat. Vor allem, wenn ich alleine spiele. Viele Koop-Spiele können für einen Solospieler Spaß machen. Ich bin schon oft mit nur Bots in Vermintide 2-Lobbys gegangen, obwohl keiner aus meinem üblichen Team online war, aber The Mount: Omen of Cthulhu hat den ganzen Spaß, tatsächlich ein Entdecker zu sein, der durch einen schwülen, von Zombies verseuchten Dschungel zieht, wo ein alter Priester einem mit seinem Wagen folgt und ihn mit der Koordination einer 90-jährigen Frau fährt, die kurz davor steht, das Highlight einer Dashcam-Kompilation zu machen.

Werbung:

Während The Mound: Omen of Cthulhu mit seinem Setting, seiner Prämisse und dem Gegnerdesign überzeugen kann, beginnt es als Spiel nach ein paar Runden ziemlich schnell auseinanderzufallen. Sobald man sich an die Kernschleife gewöhnt hat, bei der man sich einen Weg in den Dschungel bahnt, um Beute zu nehmen und auf den erwähnten Wagen zu legen, erreicht eine bestimmte Menge gesammelten Schätzen (die fast immer nur Metal Idols sind), bevor man schnell zurückkommt. Bis dahin hoffst du, dass der Wald nicht allzu genervt ist und du nicht von den vielen Kreaturen, die im Dschungel lauern, in Stücke gerissen wurdest. Auf dem Papier klingt das wie eine feine Schleife, aber in der Praxis wird es schnell ermüdend, vor allem wegen der trägen Natur des Gameplays.

Um The Mound: Omen of Cthulhu viel schrecklicher als actionreich zu machen, bewegt sich nichts schnell. Dein Charakter, der Wagen, der dir folgt, die Animationen, die nach ein paar Runden ermüdend werden, in denen dir alles gezeigt wird, was du aufnimmst. Obwohl das Spiel dir sagt, dass es eine Dringlichkeit gibt, alles Nötige zu sammeln und herauszuholen, bringt das Gameplay diese Idee nur sehr wenig voran. Die Idee eines Extraktionsspiels scheint ebenfalls mit dem langsam entfaltenden, lovecraftschen Horror-Element von The Mound zu kollidieren. Mit jeder Expedition erfährst du ein wenig mehr über den Hügel, drückst dann aber effektiv den Reset-Knopf jedes Mal, wenn du zum Galeon zurückkehrst. Das Setting, obwohl von Ace Team gut entwickelt, wird durch das Genre, in dem das Spiel steckt, behindert. Ich bin kein Fan von extraktionsbasierten Spielen, aber ich sehe welche, die ihre Vorzüge haben. Far Far West erscheint mir als aktuelles Beispiel, ein Spiel, das schnell, spaßig und auch als Solo-Spieler lohnend ist. Es fühlt sich auch so an, als wäre es ein extraktionsbasiertes Spiel, selbst wenn sie gerade nicht das Ding wären, während The Mound: Omen of Cthulhu – ob wahr oder nicht – das Gefühl hat, dass der Extraktionsteil des Spiels nur ein nachträglicher Gedanke ist. Modelliere dieses Koop-Spiel zum Beispiel nach Vermintide 2, mit interessanten, individuellen Levels mit eigener Struktur und Erzählung, zusammen mit einer Charaktergruppe, die eine einzigartige Ausrüstung und viel Persönlichkeit mitbringt, und du hast ein Erlebnis, das dich dazu bringt, Elemente zu überwinden, die sich wie eine zähe Belastung anfühlen, weil du weißt, dass danach noch etwas anderes auf dich warten könnte. So wie es jetzt ist, würde ich nach einer Runde The Mound: Omen of Cthulhu, egal ob Sieg oder Niederlage, nicht mehr dazu verleitet werden, noch einmal hinzugehen, da ich weiß, dass ich dieselbe, langweilige Erfahrung bekomme.

Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich die meiste Zeit mit The Mound: Omen of Cthulhu als Solospieler verbracht, was nicht empfohlen wurde, aber anscheinend gibt es eine reduzierte Schwierigkeitsskala, je nachdem, wie wenige oder viele Spieler man in der Gruppe hat. Ich weiß nicht, wo diese reduzierte Schwierigkeit in meiner Zeit mit dem Spiel war. Die Gegner waren unglaublich widerstandsfähig und konnten dir ernsthaften Schaden zufügen. Da dir als Spieler nicht viele defensive Optionen zur Verfügung stehen und der Kampf so langsam und wenig lohnend ist wie die meisten anderen Spielelemente, wirst du bei Begegnungen meist eine Klappe einstecken müssen. Als Solospieler bekommt man zwar einen KI-Kumpel, aber er ist ungefähr so nützlich, wie man es erwarten würde. Der Koop war einfach einfacher, weil man sich nicht auf sich selbst verlassen muss, um den Durchlauf zu überleben, und jemanden hatte, der einen Gegner hintergehen konnte, falls man zusammengegriffen wurde.

Werbung:

Die Loadouts und die Beute, die du bekommst, sind okay, aber besonders am Anfang kannst du wirklich Schwierigkeiten haben, wenn du nicht die richtigen Gegenstände hast. Außerdem hast du aufgrund des begrenzten Inventarplatzes keine Slots mehr, um Beute aufzusammeln, wenn du zum Beispiel ein Messer, ein Schwert, eine Waffe, Munition und Essen oder Heilmittel einpackst. Auch hier schadet das am meisten beim Solospielen, aber es ist ohnehin ein Nachteil, da man dadurch oft hin und her zum Wagen wechseln muss. Da die KI der Wagen bestenfalls unzuverlässig und schlimmstenfalls geradezu verwirrend ist, sorgt es für ein Gefühl von Langsamkeit und mangelndem Fortschritt, sobald man einen wertvollen Gegenstand wieder aufgehoben hat. Man bekommt Aufgaben, meistens kein Spiel, das man genießen kann. Es macht auch nicht besonders Spaß, wenn zufällige Effekte auftauchen und drohen, deine Durchläufe aus dem Nichts zu ruinieren. Einige davon sind unterhaltsam, wie ein Tausendfüßler, der zufällig aus deinem Magen spawnt, aber andere frustrieren einfach, wie zum Beispiel wenn dein Bildschirm zufällig rot wird, sodass du kaum noch sehen kannst, was vor dir liegt. Oder wenn ein Vogel über dir schwebt und deine Sicht behindert. Letzteres ist gar nicht so schlimm, wenn du eine Fernkampfwaffe in deiner Ausrüstung hast. Wenn du das nicht tust, bist du erledigt, was im Grunde ist, wie das Loadout-System als Ganzes funktioniert. Entweder hast du, was du brauchst, oder du hast deine Zeit verschwendet.

The Mound: Omen of Cthulhu hat ein gewisses Potenzial, aber nur, wenn du mit Freunden spielst. Wenn du gehofft hast, selbst in die Geheimnisse des Spiels einzutauchen, kann ich es nicht empfehlen, es sei denn, du bist ein Sadist, der einfach stundenlang leiden will. Das Setting und die Prämisse sind faszinierend, aber das Spiel ist so in seiner Kernschleife belastet, dass ich mich frage, ob diese Geschichte nicht besser als Buch oder ein anderes, weniger interaktives Medium erzählt worden wäre. Ich habe das Ende von The Mound: Omen of Cthulhu nicht erreicht, aber es gibt einen. Wenn du durchhältst, solltest du unbedingt ein paar Freunde mitbringen oder zumindest einem bevölkerten Spiel mit freiem Platz beitreten. Ich mag es nicht, so negativ über ein Spiel zu sprechen, aber in einem heutzutage wirklich goldenen Zeitalter der Koop-Titel gibt es viel Besseres.