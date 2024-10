The Monkey sieht in seinem Redband-Trailer aus wie eine Mischung aus Horror und Komödie "Jeder stirbt, und so ist das Leben."

HQ Warum wirken alte Spielzeuge und Puppen so unheimlich? Die Antwort darauf kenne ich nicht, doch Horrorautoren nutzen sie seit Langem in Serien wie Chucky, Annabelle und anderen. Jetzt gibt es ein neues Spielzeug, das in The Monkey Tod und Verwüstung mit sich bringt. Basierend auf einem Roman von Stephen King und von Longlegs-Regisseur Osgood Perkins folgt The Monkey Zwillingsbrüdern, nachdem sie auf dem Dachboden ihres Vaters einen Spielzeugaffen entdeckt haben. Sobald das Spielzeug entdeckt wird, folgt der Tod den Zwillingen und dem Protagonisten Theo James, der herauszufinden versucht, was genau vor sich geht. Wie ihr im Trailer unten sehen könnt, scheint sich der Film selbst nicht allzu ernst zu nehmen, und obwohl es genug Blut gibt, um euch daran zu erinnern, dass es sich tatsächlich um einen Horror handelt, gibt es auch einige komödiantische Momente. The Monkey feiert am 21. Februar 2025 Premiere. HQ