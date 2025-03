The Monkey Regisseur will einen Star Wars-Film über Darth Vaders Albträume drehen

HQ

Longlegs und The Monkey -Regisseur Osgood Perkins hat sich in den letzten Jahren ziemlich beschäftigt, und doch scheint er an keiner Stelle langsamer werden zu wollen. Tatsächlich hat er sogar einige hochfliegende Pläne für ein Star Wars-Projekt, falls er jemals mit der IP arbeiten kann.

In einem Reddit-AMA wurde Perkins gefragt, welches Projekt er gerne machen würde, wenn er das Budget oder die Technologie hätte, worauf er antwortete: "Die gesammelten Träume und Albträume von Darth Vader werden als Kurzgeschichten erzählt."

Es klingt unglaublich cool, denn während wir viele Star Wars-Geschichten hatten, die zwischen der Original-Trilogie und den Prequels angesiedelt waren, haben sich nur wenige außerhalb der Comics mit den Gedanken von Darth Vader befasst und ihn als mehr als eine unaufhaltsame Tötungsmaschine behandelt.

Es gibt nichts Offizielles über dieses Projekt, und Star Wars hat bereits viele Eisen im Feuer, aber es könnte etwas sein, das man für die Zukunft im Auge behalten sollte.

Werbung: