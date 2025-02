The Monkey hat angeblich eine Post-Credits-Szene, die ein Trailer für den nächsten Film des Regisseurs ist

HQ

Sie sollten in den kommenden Tagen nicht nur in Scharen in die Kinos strömen, um den neuesten Film von Regisseur Osgood Perkins wegen seines gefeierten Horrors und Blutes zuLonglegs sehen, sondern Sie sollten dies auch tun, wenn Sie daran interessiert sind, zu sehen, warum dieser Oktober auch für Horrorfans noch besser sein wird.

Wir sagen das, weil GamesRadar+ jetzt berichtet hat, dass die The Monkey in diesem Monat sogar endet und eine Post-Credits-Szene enthält, die zufällig ein Trailer für Perkins' nächsten Film ist, der voraussichtlich im Oktober erscheinen wird.

Der Film ist unter dem Namen Keeper bekannt und zeigt Tatiana Maslany und Rossif Sutherland als Paar, das seinen romantischen Wochenendausflug ruiniert, als Sutherlands Malcolm zur Arbeit in die Stadt zurückkehren muss und Maslanys Liz allein in einer abgelegenen Hütte zurücklässt, die auch der Nährboden für Qualen und Schrecken zu sein scheint.

Keeper wird voraussichtlich irgendwann im Oktober 2025 in die Kinos kommen, und mit diesem Trailer, der angeblich erscheinen wird, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass weitere Informationen über diesen Horrorstreifen die Runde machen werden.

Hast du vor, The Monkey zu sehen, wenn er dieses Wochenende in den Kinos Premiere feiert?