The Monkey: Eine blutgetränkte Geschichte mit schwarzem Humor

Stephen Kings erste Leinwandadaption des Jahres 2025, The Monkey, wird im Februar in die Kinos kommen. Unter der Regie von Osgood Perkins und basierend auf Stephen Kings Kurzgeschichte aus dem Jahr 1980 folgt der Film den Zwillingsbrüdern, gespielt von Theo James, bei der Entdeckung eines tödlichen Spielzeugaffen, dessen klirrende Becken den schrecklichen Tod ankündigen. Jahre später kommen die Brüder wieder zusammen, um das verfluchte Objekt ein für alle Mal zu zerstören.

In einem kürzlichen Interview mit Empire verriet Perkins seine Vision für den Film und hob den starken Kontrast zu seinem Hit Longlegs aus dem Jahr 2024 hervor. "Wir sind schuldig, viel mehr Blut in unseren menschlichen Körper zu bringen, als wirklich in einem menschlichen Körper ist. Wenn jemand in diesem Film explodiert - und das tun ein paar Leute -, gibt es eine Menge Chaos", sagte er. Perkins versprach literweise Blut und eine absurde Herangehensweise an schwarze Komödien und beschrieb The Monkey als eine einzigartige Mischung aus surrealem Horror und herzlichem Geschichtenerzählen. Zur Besetzung gehören außerdem Elijah Wood, Tatiana Maslany und Laura Mennell. The Monkey, der am 21. Februar 2025 in die Kinos kommen soll, ist der Auftakt zu einem Jahr voller Stephen-King-Adaptionen.

Bist du bereit für ein Blutbad?

