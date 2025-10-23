The Mitchells vs. The Machines bekommt eine Fortsetzung auf Netflix

Die Partnerschaft von Netflix mit Sony Pictures Animation war, gelinde gesagt, fruchtbar. Die beiden haben eine Vielzahl von Projekten abgeliefert, darunter kürzlich KPop Demon Hunters, und diese Projekte nutzen jeweils den schönen Kunststil, der seit der Einführung von Spider-Man: Into the Spider-Verse im Jahr 2018 so beliebt geworden ist.

Ein weiteres Beispiel für diese Partnerschaft war The Mitchells vs. The Machines, eine gut aufgenommene animierte Abenteuerkomödie, die nicht die gleichen Höhen erreichte wie zum Beispiel KPop Demon Hunters. Die gute Nachricht ist, dass das geringere Interesse Netflix und Sony nicht davon abgehalten hat, sich wieder zusammenzutun und eine Fortsetzung dieses Films zu machen, was gerade vom Streamer angekündigt wurde.

Wenn wir in Zukunft auf Netflix kommen, können wir The Mitchells vs. The Machines 2 erwarten. Es wird ein Nachfolger sein, der von Netflix, Sony Pictures Animation und Lord Miller kommt, der Produktionsfirma von Phil Lord und Christopher Miller, die bei der Produktion/dem Schreiben von Spider-Verse und vielen anderen kürzlich erschienenen Animationshits geholfen haben.

Es gibt noch keine Neuigkeiten zur Handlung oder zum Veröffentlichungsdatum, aber hoffentlich bedeutet diese Nachricht, dass das Projekt näher als weiter entfernt ist.