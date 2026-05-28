The Mighty Nein werden für eine zweite Staffel zurückkehren, wobei die Produktion "sehr gut" voranschreitet

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Fans von Animation, Fantasy und Dungeons and Dragons warten gespannt auf den 3. Juni, wenn die vierte Staffel von The Legend of Vox Machina auf Amazon Prime Video Premiere feiert. Die Serie folgt einer Gruppe von Abenteurern – jetzt Helden – durch die Welt von Exandria, die über ein Jahrzehnt lang von den Mitgliedern von Critical Role gespielt wird, die durch ihre Live-Stream-Spielsitzungen eine neue Welle der Popularität des beliebten Tabletop-Rollenspiels angeführt haben.

Vox Machina befindet sich nun in der letzten Phase seiner Geschichte, bekannt als Critical Roles Kampagne 1, die mit der animierten Adaption mit der fünften und letzten Staffel enden wird, aber das wird nicht das Ende sein. Kampagne 2 wird ebenfalls für Prime Video adaptiert und folgt einer neuen Gruppe von Abenteurern in derselben Welt namens The Mighty Nein. Wir haben damals die ersten Episoden der Serie rezensiert und waren überrascht von der freieren Sicht des Drehbuchteams auf die Geschichte der Tabletop-Kampagne. Wie dem auch sei, die Zahlen für Prime Video scheinen noch zu stimmen, denn es wurde bestätigt, dass The Mighty Nein für eine zweite Staffel zurückkehren wird, die bereits im Gange ist.

Es war der CEO von Critical Role selbst und auch die Hauptfigur der Geschichte, Travis Willingham, der dies in einem Interview mit ScreenRant bestätigte. Willingham sagt, sie hätten viel aus der Produktion der ersten Staffel von The Mighty Nein gelernt, mit einem Format aus längeren Episoden und einem anderen Tempo als die Vox Machina-Staffeln, und dass die Arbeit "sehr gut läuft". Im selben Interview bestätigte er außerdem, dass auch die fünfte Staffel von Vox Machina bereits in Produktion ist, da sie zeitgleich mit der vierten Episodenserie entworfen wurde. Sam Riegel sagte dazu, dass "wir sogar schon ein oder zwei Episoden fertig haben", obwohl "die Animation lange dauert."

Hast du dir The Mighty Nein angesehen? Planst du, ab nächster Woche die vierte Staffel von The Legend of Vox Machina zu schauen?