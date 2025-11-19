The Mighty Nein: Folgen 1-3 (Prime Video)

HQ

Es besteht kein Zweifel, dass Critical Role weiß, wie man das Unterhaltungsimperium verwaltet und nutzt, das sie in den letzten zehn Jahren sorgfältig und mühsam aufgebaut haben. Was als eine Gruppe von Freunden am Küchentisch begann, die den Geburtstag eines von ihnen feierte, der Dungeons and Dragons spielte, hat sich zu einem transmedialen Riesen entwickelt, der nicht nur die öffentliche Wahrnehmung von TTRPGs revolutioniert hat, sondern es auch in Live-Shows, jede Menge Merchandising, ein eigenes neues Rollenspielsystem und Natürlich animierte Serien. The Legend of Vox Machina steht vor seinem letzten Abschnitt (die vierte und vorletzte Staffel wird 2026 Premiere feiern), und nun folgt die animierte Adaption der zweiten D&D-Kampagne in der Welt von Exandria, The Mighty Nein.

The Mighty Nein spielt im selben Universum wie die Vox-Machina-Reihe, jedoch einige Jahre nach ihrem Abenteuer und auf einem anderen Kontinent, wird jedoch ebenfalls von den Helden der Critical Role Campaign 1 besucht. Hier unterscheiden sich die Motivationen und Ursprünge der Handlung deutlich, ebenso wie der Hintergrund der Figuren hier viel komplexer ist. Während Vox Machina viel archetypischeren D&D-Spielkonzepten folgt (starker, aber nicht sehr kluger Barbar, Elfenbogenschützen und Schurken, flirtender und gesprächiger Barde), scheint die Gruppe hier auch eine neue Reifestufe in der Charaktererstellung und -entwicklung erreicht zu haben, die die Serie in ihren ersten drei Folgen mit großem Aufwand gezeigt hat. Das sind die, die heute auf Prime Video erschienen sind. Und so wie es aussieht, wird sich ein Großteil dieser ersten Staffel darauf konzentrieren, diese Gruppe von Außenseitern und Ausreißern zu verorten und wiederzuvereinen, um sie von obdachlosen Außenseitern zu Rettern der Welt zu machen.

The Mighty Nein beginnt genau das Gegenteil von dem, was das ursprüngliche von Matt Mercer geführte RPG im Januar 2018 tat und seine Haupthandlung in den ersten Minuten der Folge enthüllt. Der Konflikt zwischen den Mächten der Kryn-Dynastie und dem Dwendalianischen Imperium steht kurz davor, in einen offenen Krieg zu eskalieren, und dunkle Mächte arbeiten daran, dies zu erreichen, indem sie noch egoistischere und finsterere Ziele verfolgen. Auf die eine oder andere Weise ist jeder der Protagonisten mit dem Schicksal dieses Konflikts verbunden und, wie es das Schicksal will, bilden sie eine seltsame Gruppe aus Außenseitern, Kriminellen und Staatenlosen mit dem Schlüssel, den Kontinent vor Krieg und Zerstörung zu retten. Eine Aufgabe, die lange dauern wird, obwohl die Produktion für diesen Anlass die Messlatte höher gelegt hat.

Die Folgen von The Mighty Nein wurden auf jeweils 45-50 Minuten verlängert, was deutlich länger ist als jede Folge von Vox Machina. Das führt auch zu großzügiger Bildschirmzeit, um über Wildemounts Worldbuilding, seine Regierungssysteme, seine Gesellschaft und sogar die Funktionsweise von Magie hier nachzudenken. Außerdem spielt es einen Teil darin, jede der Charaktere (Nott, Caleb, Fjord, Jester, Mollymauk, Beauregard, sogar Yasha) vor der Handlung zu platzieren, die sie als Gruppe vereint, aber das passiert erst in der dritten Folge. Bis dahin ist alles ein langsamer, aber sicherer Aufbau zu einer langen, nuancierten Serie.

Allerdings ist nicht alles in The Mighty Nein glitzernd. Die Animation ist zwar gelungen, aber es ist auch offensichtlich, dass bestimmte Szenen und Charaktere deutlich mehr Ressourcen erhalten haben als andere. Nicht, dass das an sich ein Problem wäre, aber manchmal liegen die detaillierten und weniger detaillierten Szenen so nah beieinander, dass die Wertschätzung einen die Augenbraue hochziehen lässt. Ich bin auch nicht ganz überzeugt von dem übertrieben übertriebenen Ton von Laura Baileys Stimme für ihre Figur Jester Lavorre bei dieser Gelegenheit, obwohl ich verstehe, dass sie der Figur einen exotischeren Ansatz verleiht. Vielleicht bin ich einfach zu sehr von ihrer natürlichen Leistung beeinflusst, als das TTRPG-Spiel auf YouTube gestreamt wurde.

Und hier kommt meine größte Zweifel bezüglich des Starts der ersten Staffel in The Mighty Nein: Wenn du den Hauptkonflikt bereits präsentiert hast, wie willst du dann andere Ziele verfolgen als solche, wie Charakterentwicklung oder Nebenquests? Das erste Spieljahr in The Mighty Nein bestand im Grunde darin, hier und da durch seine Welt zu wandern, um hier und da zu helfen, im Austausch für ein paar Goldmünzen, mit dem Konflikt immer im Hintergrund und fast nie im Vordergrund. Hier, allgegenwärtig, droht es, die übrigen kleineren Handlungen zu verschlingen und vielleicht ein viel ambitionierteres Werk zu vereinfachen.

Jedenfalls ist das, was The Mighty Nein am besten (und erreicht), darin zu führen, dass wir die Protagonisten individuell und dann als Team lieb finden - und zumindest darin haben sie Erfolg gehabt.