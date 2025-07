The Mighty Nein Animationsserie wird offiziell mit einem Trailer und einer Veröffentlichung im November enthüllt

Wie wir bereits angekündigt haben, ist es in diesem Jahr ein Jahrzehnt her, dass das Critical Role-Phänomen auftaucht, eine Gruppe berühmter Synchronsprecher und Schauspielerinnen in Filmen und Videospielen, die beschlossen haben, ihr Dungeons and Dragons-Gameplay als Hobby auf YouTube zu teilen.

Aber dieses Chorphänomen wuchs und wuchs, vor allem nach der Pandemie, und jetzt ist Critical Role ein Brettspiel-Gigant, der Millionen bewegt und alle Arten von Merchandising, Spin-off-Serien auf YouTube und anderen Streaming-Plattformen und sogar ein eigenes Rollenspiel namens Daggerheart produziert. Sie haben auch eine Zeichentrickserie über ihre erste Kampagne produziert (das ursprüngliche Team hat drei komplette Kampagnen zusammen gemacht) mit dem Titel The Legend of Vox Machina für Prime Video, und jetzt sind sie bereit, uns den ersten Blick auf ihre animierte Version von Kampagne 2 zu zeigen, bekannt als The Sensual Seven The Mighty Nein .

Nach einigen Jahren in der Produktion wird die Serie über diese neue Gruppe von Helden mit Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel und Travis Willingham am 19. November 2025 auf Prime Video das Licht der Welt erblicken.

Die Entscheidung, The Mighty Nein S1 im Jahr 2025 und The Legend of Vox Machina S4 im Jahr 2026 zu veröffentlichen, deutet auf einen Veröffentlichungsplan hin, in dem in ungeraden Jahren eine neue Staffel des Nein veröffentlicht wird, während Vox Machina mit einer fünften oder vielleicht sogar sechsten Staffel auf sein nicht allzu fernes Ende zusteuert.

Schau dir schon mal einen ersten Blick auf „The Mighty Nein" an, bevor es im November auf Prime Video rauskommt.