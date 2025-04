The Midnight Walk Vorschau: Beschütze Pot Boy um jeden Preis!

HQ

Eines der faszinierendsten Spiele aus einem weitgehend glanzlosen PlayStation State of Play war The Midnight Walk. Ein geheimnisumwittertes Stop-Motion-Abenteuer über eine Reise durch eine von Dunkelheit verwüstete Welt. Mit dem kühnen Ehrgeiz, das gemütliche und das Horror-Genre zu vereinen, war The Midnight Walk ein Spiel, das meine Aufmerksamkeit ziemlich schnell auf sich zog.

Vor kurzem hatten wir die Gelegenheit, uns einen Teil von The Midnight Walk anzusehen, einschließlich des ersten Kapitels des Spiels und einiger Elemente aus anderen Teilen des Abenteuers. Wir konnten nicht selbst spielen, sondern wurden stattdessen von Olov Redmalm und Klaus Lyngeled von Moonhood durch diese Erfahrung geführt, was eine zusätzliche Ebene der Tiefe hinzufügte, fast so, als würde man einen Regiekommentar sehen, obwohl es schön gewesen wäre, etwas praktische Erfahrung zu machen.

The Midnight Walk spielt in einer Miniaturwelt, in der Bücher und Schuhe riesig und die Figuren klein genug sind, um sich um sie zu quetschen. Wir spielen den Verbrannten, eine Figur, die mit der einfachen Mission erwacht, das Feuer in der Welt wiederherzustellen, die seitdem in der Dunkelheit schlummert. Die Welt in The Midnight Walk hat ein reiches Geheimnis und ein rätselhaftes Gefühl, ein Gefühl, das man sofort aus der Grafik des Spiels herauslesen kann. Die Stop-Motion-Animation weckt sofort Gedanken an Tim Burton, 9, Over the Garden Wall, und doch bewahrt sie ein so starkes Gefühl einzigartiger Kreativität, dass Vergleiche mit anderen gruseligen Animationswerken dem Spiel nicht gerecht genug werden.

Mehr als 700 Modelle werden in dem geräumigen Büro der Moonhood Studios aufbewahrt, das in der kurzen Videotour, die wir nach dem Ende der Spielsitzung erhielten, wie ein Museum aussah, das dem Spiel gewidmet war. Styropor, Keramik, Ton und mehr sind in die Herstellung dieser Modelle eingeflossen. Alte Zeitungsausschnitte aus dem 2. Weltkrieg, Teile eines Waggons, der Schuh eines Bauunternehmers, sie alle schmücken The Midnight Walk, ohne billig oder ablenkend zu wirken. Die Hauptfigur des Pot Boy (ein kleiner Begleiter, der dich auf deinem Ausflug begleitet) strotzt nur so vor magnetischer Persönlichkeit. Es gibt so viel Sorgfalt und Details in The Midnight Walk, dass es wirklich schwierig ist, nicht von der Arbeit in der Grafik beeindruckt zu sein, selbst wenn man sich nur das Gameplay ansieht.

Auch der Klang ist ein Genuss. Die NPCs sind voll vertont, und der Soundtrack verbindet Konzepte von gruselig und gemütlich besser, als man denkt, wenn man hört, dass diese beiden Genres aufeinander abgestimmt sind. Obwohl The Midnight Walk sich sicherlich so anfühlt, als würde es in eine gruseligere Kategorie einzuordnen als ein echtes Horrorspiel, hat es auch seine Schrecken, da hüpfende Kreaturen dich im Spiel verfolgen und dich zwingen, dich von einem sicheren Ort zum anderen zu schleichen, aus Angst, dass sie dein Licht verschlingen. Wir können uns vorstellen, dass dies vor allem in VR zu einigen Jump Scares führen wird.

The Midnight Walk kommt sowohl für VR als auch für reguläre Plattformen, was bedeutet, dass es ein Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der beiden finden muss. Das Gameplay wirkt daher eher simpel, zumindest nach dem, was wir gesehen haben, aber bestimmte Elemente fühlen sich an, als hätten sie sich kreativ an die Einschränkungen der VR-Plattform in ihrem aktuellen Zustand angepasst. Der Einsatz der Augenüberwachungstechnologie fühlt sich besonders faszinierend an, da sie erkennen kann, wann deine Augen geschlossen sind, was es dir im Spiel ermöglicht, nach Feinden und Sehenswürdigkeiten Ausschau zu halten. Der größte Teil des Gameplays von The Midnight Walk dreht sich um deinen Seh- und Hörsinn. Wenn Sie sich auf das eine nicht verlassen können, wird das andere Sie unterstützen, was später in der Vorschau für einige interessante Segmente sorgte.

Im Großen und Ganzen scheint das Spiel eine Mischung aus dem Vorbeischleichen an bestimmten Feinden zu sein und dann weiterzugehen, um die Umgebungen zu sehen und die Geschichte fortzusetzen. Da wir das Spiel nicht selbst gespielt haben, können wir nicht wirklich darüber sprechen, wie befriedigend das ist oder nicht. Auf den ersten Blick gibt es Befürchtungen, dass der anfängliche Charme verpuffen könnte, aber das ist zu unserer Zeit sicherlich nicht passiert, und wenn man bedenkt, dass The Midnight Walk auch ein kürzeres Abenteuer sein soll, könnten wir uns vorstellen, dass der Reiz nicht nachlassen wird, aber es ist schwer einzuschätzen, wie lohnend die Gameplay-Schleife des Schleichens und des Anzündens von Dingen ohne praktische Erfahrung ist.

The Midnight Walk ist wahrscheinlich ein Spiel, das Sie allein schon von seiner Prämisse abschrecken oder in seinen Bann ziehen wird. Wenn du kein Fan von Stop-Motion bist oder die Idee eines weniger actiongeladenen Abenteuers nicht magst, wirst du dich wahrscheinlich woanders umsehen, aber als jemand, der vom Aussehen dieses Spiels überwältigt war, sobald die Vorschausitzung begann, bin ich weg von der einfachen Faszination hin zu sehr, sehr aufgeregt über das, was Moonhood Studios ausheckt. In einer Zeit, in der es sich anfühlt, als würden Kreativität und Wertschätzung für Kunst jeden Tag herausgefordert, ist es wichtiger und erfrischender denn je, ein Spiel wie The Midnight Walk zu haben, das bisher ein wunderschönes Abenteuer zu sein scheint. Meine einzige Hoffnung ist, dass das Gameplay lohnend genug ist, um mir das Gefühl zu geben, dass ich dieses Abenteuer spielen muss, anstatt es nur in seiner ganzen Pracht zu betrachten.