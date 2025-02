The Midnight Walk vereint Gemütlichkeit, Horror und Knetmasse

HQ

Wir haben heute Abend beim State of Play einen weiteren Blick auf The Midnight Walk geworfen, ein gemütliches Horrorspiel mit einem sehr unverwechselbaren Stil, das für PlayStation 5 und PS VR2 erscheint.

Das Spiel zeigte in diesem neuesten Trailer einige interessante Grafiken, Mechaniken und mehr. Es gibt einige sehr seltsame Kreaturen in diesem Spiel, die mit ihrer Knetgrafik eine ziemlich Tim Burton-ähnliche Atmosphäre schaffen.

Das Spiel reiht sich in unsere Reihe der Frühjahrsstarts ein, die am 8. Mai 2025 auf uns zukommen. Schauen Sie sich den Trailer unten an: