The Midnight Walk bekommt eine Verfilmung

HQ

Wir haben eine weitere neue Videospiel-Adaption auf dem Weg, denn das von der Kritik gefeierte Claymation-Abenteuer The Midnight Walk von Moonhood Studios wird von den Leuten bei Story Kitchen einen eigenen Film bekommen.

Falls Sie es noch nicht wissen: Story Kitchen ist für die Verfilmungen von Sonic the Hedgehog und Tomb Raider verantwortlich. Sie arbeiten derzeit auch an dem Split Fiction-Film, einem weiteren Spiel, das erst vor kurzem veröffentlicht wurde und bereits verfilmt werden soll.

"In dem Moment, als wir The Midnight Walk sahen, wussten wir, dass es etwas Besonderes war", sagten Dmitri M. Johnson und Mike Goldberg von Story Kitchen in einer Pressemitteilung. "Die Welt ist eindringlich schön, die Geschichte emotional roh und die Handwerkskunst absolut auf höchstem Niveau. Wir freuen uns sehr, die Vision von MoonHood einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen."

Klaus Lyngeled und Olov Redmalm, Gründer des The Midnight Walk -Entwicklers MoonHood Studios, fügten hinzu: "Unser Team hat Herzblut in The Midnight Walk gesteckt. Zu sehen, wie diese Geschichte nun mit einem Partner wie Story Kitchen in die Welt von Film und Fernsehen eintritt, ist ein Traum, der wahr wird. Wir können es kaum erwarten, dass das Publikum es in einem ganz neuen Licht erlebt."

Das Projekt befindet sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase, wobei sich die Produzenten mit den Autoren treffen. In Anbetracht des filmischen Charakters von The Midnight Walk, der am 8. Mai in die Kinos kam, könnten wir uns vorstellen, dass eine Verfilmung eine ähnliche Geschichte verfolgen könnte. In der Handlung des Spiels erkundet eine rätselhafte Figur, die als Burned One bekannt ist, zusammen mit einem entzückenden Gefährten namens Potboy eine Welt ohne Feuer.