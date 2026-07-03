The Mermaid Mask ist "IRGENDWIE doppelt so groß wie Tangle Tower "

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Wenn du vor ein paar Jahren Tangle Tower gespielt hast und die rätselhafte Mord-Mystery-Geschichte des Entwicklers SFB Games genossen hast, weißt du, dass das Spiel recht prägnant war und in wenigen Sitzungen abgeschlossen werden konnte. Da dies der Fall war, da The Mermaid Mask, das nächste Kapitel der Detective Grimoire-Reihe und die Fortsetzung von Tangle Tower, am 16. Juli auf PC, PS5 sowie Nintendo Switch 1 und 2 erscheint, interessiert man sich vielleicht, wie viel Zeit man braucht, um das Spiel abzuschließen.

Diese Frage stellten wir in einem kürzlichen Interview an SFB Games-Mitbegründer und Creative Director von The Mermaid Mask, Adam Vian, und seine Antwort war ziemlich überraschend. Er enthüllte, dass The Mermaid Mask deutlich größer als Tangle Tower ist und dass man "mindestens 12 Stunden" braucht, um den Abspann zu erreichen, auch wenn er zugibt, dass es "wahrscheinlich länger" ist.

Vian hat uns ausführlich gesagt: "Irgendwie... IRGENDWIE ist das Spiel doppelt so groß wie Tangle Tower (das etwa sechs Stunden dauerte). Ich möchte klarstellen, dass das NICHT meine Absicht war. Ich mag tatsächlich die snappy Länge von Tangle Tower sehr. Was die Immobilien betrifft, ist The Mermaid Mask ziemlich ähnlich – damit meine ich, dass man auf dem Kartenbildschirm eine vergleichbare Anzahl von Regionen besucht. Aber was sich geändert hat, ist die Dichte – es gibt so viel mehr zu sehen, zu entdecken, zu bedenken – auf jedem einzelnen Bildschirm des Spiels. Es gibt noch mehr Hinweise, und es gibt so viel mehr zu jedem einzelnen zu sagen. Jeder Hinweis ist jetzt 3D und kann vollständig frei gedreht werden, wobei viele von ihnen Zustandsänderungen und Möglichkeiten zur Interaktion mit ihnen haben. Zum Beispiel ist einer der ersten Hinweise, die du findest, ein Buch, ein Roman. Okay, also – du kannst das Cover, den Buchrücken, die Rückseite lesen, du kannst es öffnen und die Danksagungen lesen, die Widmung, das Foto des Autors sehen und sogar die erste Seite der Geschichte selbst lesen! Keiner der Hinweise in Tangle Tower war besonders spannend. Und das ist der erste Hinweis, den du in The Mermaid Mask findest!! Warte!!

"Also ja, all das soll gesagt werden – das Spiel dauert mindestens 12 Stunden, da sind wir uns ziemlich sicher. Wahrscheinlich länger.

"Oh, und dann hast du die Hinter-den-Kulissen-Kunstgalerie, wenn du fertig bist. Das sind mindestens noch eine halbe Stunde oder so."

Offensichtlich sollten sich die Spieler auf ein viel detaillierteres und tiefgründigeres Abenteuer im Vergleich zu Tangle Tower vorbereiten, was zu einem guten Zeitpunkt kommt, da Mitte Juli eine eher karge Zeit für neue Spiele wird, was weit entfernt ist von diesem kommenden Herbst...

Für mehr von SFB Games und The Mermaid Mask finden Sie unser vollständiges Interview mit Vian hier, in dem wir auch über Adaptionen, das Vermächtnis von Tangle Tower, die Erwartungen aus Linearitätsperspektive und die Zukunft für Detective Grimoire sprechen.