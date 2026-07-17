Auch wenn es nicht für jeden ist, gibt es etwas an der Art und Weise, wie Entwickler SFB Games seine Detective Grimoire-Point-and-Click-Titel zusammenstellt. Die Kombination aus farbenfrohen und eigenwilligen Umgebungen, den charismatischen und geheimnisvollen Charakteren, den einfallsreichen, oft verblüffenden Rätseln und der recht prägnanten Länge fügen sich zusammen zu angenehmen und unvergesslichen Abenteuern. Zumindest war das in Tangle Tower so, also folgt The Mermaid Mask diesem Beispiel?

Kurz gesagt, The Mermaid Mask ist die beste Version der Grimoire-Formel. Der dritte Teil dieser größeren Reihe ist zugleich das komplexeste, komplexeste und bisher fesselndste Kapitel. Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus früheren Titeln werden mit großem Effekt weitergegeben und liefern letztlich ein Erlebnis, das man erst aufgeben möchte, wenn man die Wahrheit im Zentrum des Rätsels entdeckt.

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Die Prämisse dieser Detektivgeschichte ist es, den Mord an einem U-Boot-Kapitän aufzuklären. Das macht die Sache von Natur aus etwas einfacher, da alle acht Verdächtigen zum Zeitpunkt des Mordes an Bord des U-Boots waren, was bedeutet, dass das 'Gelegenheits'-Element für das Verbrechen für alle acht Charaktere bereits aktiviert ist. Das lässt dich in den Schuhen von Detective Grimoire und Begleiterin Sally zurück, um Beweise zu suchen, mit den Verdächtigen zu sprechen und zu verhören und letztlich die 'Mittel' und das 'Motiv' hinter dem Verbrechen zu entdecken.

Der Haupthaken bei diesem Erfolg ist, dass die Detective Grimoire-Spiele alle in einer ziemlich surrealen Welt spielen, in der die typischen Natur- und Physikgesetze traditionell nicht gelten. Was ich meine, ist, dass wir es mit einer Geschichte von einem U-Boot aus deinen kühnsten Träumen zu tun haben, plus einer skurrilen und skurrilen Besetzung, die Gläubige der mystischen Künste, Schauspieler, Romanautoren, Tiefseetaucher, exzentrische Illusionisten und Ingenieure und mehr umfasst. Der Punkt ist, dass die Verdächtigen etwas Studium brauchen, bevor man wirklich versteht, wer sie sind und wie sie alle in der Nähe des anderen im Mortuga-U-Boot, wie das Schiff genannt wird, in die Nähe des anderen geraten sind.

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Was Sie trösten können, ist, dass sich das Spiel ähnlich wie die vorherigen Kapitel der Reihe und auch die meisten Point-and-Click-Adventures spielt. Man wandert durch eine Reihe statischer und wunderbar gezeichneter Räume im U-Boot und klickt auf obskure und seltsame Hintergrundelemente, um zu sehen, ob noch mehr dahintersteckt. Oft stößt man auf einen Hinweis, mit dem man Beobachtungen und Verbindungen zwischen den Figuren und dem Verbrechen herstellen kann, und manchmal wird man einfach mit einem witzigen Austausch zwischen Grimoire und Sally verwöhnt. Unabhängig vom Ergebnis ist es ein echtes Vergnügen, denn die vollständig gesprochenen und hervorragend gespielten Dialoge machen das Erkunden und die Zeit im U-Boot zu einem absoluten Vergnügen.

Darüber hinaus stößt man gelegentlich auf ein Rätsel, das oft zu einem neuen Hinweis führt. Während The Mermaid Mask ein eher mechanisch zurückhaltendes Spiel ist (da es ein Point-and-Click-Spiel ist, ist das nur natürlich), zeigt SFB hier am meisten seine Fähigkeiten und will den Spieler wirklich testen. Kein Rätsel fühlt sich auch nur annähernd ähnlich an, und obwohl viele einfach überwunden werden können, wenn man das Problem nicht zu sehr überdenkt, gibt es Momente, in denen man von der Lösung völlig verblüfft sein wird. SFB hat eine kreative Methode, dich in die richtige Richtung zu lenken, ohne das Problem für dich zu lösen, indem es eine Breadcrumb-Spur von Hinweisen anbietet, ein System, das es für die gesamte Erzählung nutzt, um dir zu helfen, wenn du sonst in einer Sackgasse steckst, mit wem du als Nächstes sprechen sollst oder welchen Raum du weiter erkunden sollst, um einen weiteren nützlichen Hinweis zu finden. Auch wenn ich denke, dass das Fehlen von Gefahr, besonders bei der Befragung von Verdächtigen, dazu führen kann, dass das Spiel stark an Einsätzen verliert, ist das bei den Rätseln selbst eine wunderbare Lösung, die sicherstellt, dass der Spieler trotzdem den Dopamin-Kick bekommt, die Herausforderung zu lösen, ohne zu lange zu rateln.

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Aber ja, wie ich bereits erwähnt habe, bei all den Dingen, die The Mermaid Mask gut macht, ist mein großes Problem mit diesem Spiel das fehlende Risiko. Das ist nicht neu und ist in allen Grimoire-Spielen üblich, aber ich habe das Gefühl, dass die Möglichkeit, Fehler zu machen und dann mit den Konsequenzen umgehen zu müssen, einen großen Unterschied machen könnte, um den Spieler dazu zu zwingen, sich mehr zu konzentrieren und auf jedes einzelne Detail zu achten. So wie es ist, kann man fast scheitern, was eine etwas seltsame Art ist, eine Detektiverfahrung zu behandeln.

Das gesagt, die Art und Weise, wie SFB The Mermaid Mask zusammenführt, wie es eine Erzählung kunstvoll verwebt und dabei einprägsame und lohnende Rätsel bietet, und all das mit einem Point-and-Click-Setup, bei dem Einfachheit und eindrucksvolle Grafik im Vordergrund stehen, trägt das zu einem Gesamtbild bei, das einfach eines der besten Beispiele für ein modernes Point-and-Click-Erlebnis sein könnte. Es gibt nicht die gleichen Sackgassen, auf die man in einem Professor Layton-Titel oft trifft, oder den Mangel an Charisma und Persönlichkeit, wie man ihn in anderen Point-and-Click-Spielen findet, in denen es keine vertonten und brillant gespielten Dialoge gibt. Dieses Spiel hat einige Bereiche, in denen Verbesserungen möglich sind, aber als Gesamtpaket ist es ein ziemlich fantastisches Erlebnis, bei dem man jede Minute der gut getakteten und recht prägnanten Handlung genießen wird.

Ja, es ist also klar, dass sich die Jahre der Detektiv-Grimoire-Abenteuer für SFB Games ausgezahlt haben, denn The Mermaid Mask ist die beste Version der Formel. Das dritte Kapitel der Saga ist der tiefgründigste und aufwendigste Teil bisher und bietet eine Point-and-Click-Geschichte, die man nicht aus der Hand legen möchte. SFB ist vielleicht bereit, eine Pause von Grimoire einzulegen, jetzt, wo dieses Spiel erschienen ist, aber egoistisch betrachtet hoffe ich, dass sie noch mehr Ideen im Kopf haben, denn diese Titel sind so mühelos unterhaltsam und leicht zu spielen, dass ich es schon kaum erwarten kann.