The Mega Drive erhält einen weiteren großen Titel, da Lethal Wedding sein Kickstarter-Ziel erreicht

Die Mega Drive-Szene (Genesis in den USA) bleibt eine der spannendsten unter Retro-Fans, vor allem dank exzellenter Entwicklungstools. Das hat zur regelmäßigen Veröffentlichung wirklich beeindruckender und aufwendiger Spiele geführt, die die Hardware oft an die Grenzen treiben, die uns in den frühen 90ern sprachlos gemacht hätten, wenn wir sie gesehen hätten.

Einer der besten Entwickler ist Mega Cat Studios, das in den letzten Jahren mehrere gefeierte Mega Drive-Spiele veröffentlicht hat, und sie suchen meist Finanzierung über Kickstarter. Jetzt haben sie ein weiteres Projekt gestartet, und es dauerte nur 90 Minuten, bis sie ihr Ziel erreichten. Diesmal ist es Lethal Wedding, wo Gangster den Bräutigam kurz vor einer Hochzeit entführen.

Glücklicherweise ist die Braut eine Kraft, mit der man rechnen muss, und macht sich daran, ihren zukünftigen Ehemann durch massive Gewalt zu retten. Die Prämisse wird wie folgt beschrieben:

"Wenn ein Drogenring krimineller Clowns den Bräutigam am Tag vor dem großen Tag entführt, liegt es an der zukünftigen Braut und ihrer Schwiegermutter, ihn zurückzuholen. Rette deinen zukünftigen Ehemann, während du dich gegen Zirkusfreaks, Mafia-Schläger und Killerclowns kämpfst.

"Mach dich bereit für die Braut, während du durch wahnsinnige Widrigkeiten und ein paar Mutter-Tochter-Probleme kämpfst. Sag "Ja" zu Kugeln und Blut in diesem Top-Down-RPG-Shooter.

"Besiege kriminelle Clowns, rüste deine Waffen auf und sammle Boosts und Gegenstände, die dir helfen könnten, das Geheimnis hinter dem Verschwinden deines zukünftigen Mannes zu lüften."

Das Spiel bietet Koop, bei dem ein Spieler die Rolle der Braut und der andere eine hartgesottenen Schwiegermutter übernimmt, die gemeinsam durch 30 Level voller allerlei Übeltäter kämpfen.

Klingt das spaßig? Schau auf Kickstarter vorbei und sichere dir ein Exemplar, wo du das Spiel als Cartridge mit Case und Handbuch für 60 $ bekommen kannst, aber es gibt sowohl günstigere als auch teurere Editionen.