The Medium wird die TV-Serie von Netflix behandeln lassen

Gestern haben wir die Nachricht erhalten, dass Nintendo einen Direct-Stream plant, der dem kommenden Mario-Film gewidmet ist, der zu einer Fülle von Videospiel-bezogenen Filmen und Serien gehört, die derzeit geplant sind. Und jetzt ist es Zeit für eine weitere - und diese scheint vielversprechend zu sein.

Es ist The Medium, das Horrorspiel von Bloober Team mit parallelen Welten, die an einem alten osteuropäischen Ort spielen, das als TV-Serie auf Netflix gedreht wird . Es hat uns sehr erschreckt, als es letztes Jahr für PC und Xbox Series S / X veröffentlicht wurde, und war genauso beängstigend beim Start für PlayStation 5 im letzten Monat.

Tomasz Bagińsk ist der Produzent der Netflix-Serien The Witcher und Direction Night, und er wird sich auch um The Medium kümmern. Bloober Team hat auch einen Finger in der Produktion und ihre sehr suggestiven Spiele (Layers of Fear, Blair Witch, Observer und auch stark gemunkelt, einen neuen Silent Hill zu entwickeln) könnten zumindest theoretisch als Filme oder Serien sehr passend sein, also freuen wir uns darauf, mehr über dieses zu hören.