Playstation-5-Spieler werden ab dem 3. September das Horrorspiel The Medium spielen können. Blooper Team hat den Titel heute für die Playstation 5 angekündigt, nachdem eine Alterskennzeichnung schon vor ein paar Tagen die Überraschung vorweggenommen hat. Bis auf „vollständige Dualsense-Unterstützung" erfahren wir keine versionsspezifischen Details dieser Ausgabe. The Medium ist letztes Jahr auf PC und Xbox Series erschien, in unserer Kritik verraten wir euch alles Weitere.