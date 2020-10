The Medium entfesselt Schrecken der Xbox Series am 10. Dezember

Nur wenige Entwickler trauen sich eigene Projekte ausschließlich für die nächste Konsolengeneration anzufertigen, deshalb wird die überwiegende Mehrheit der kommenden Spiele auch auf der aktuellen Hardware laufen. Abseits von einigen zusätzlichen Darstellungsoptionen und Filtern bekommen wir auf den Next-Gen-Systemen vorläufig also vor allem das altbekannte Erlebnis geboten. Das Horrorspiel The Medium von Bloober Team will die Bürden der veralteten Hardware jedoch schon Ende des Jahres hinter sich lassen und sich vollkommen auf die Zukunft konzentrieren. Heute wurde der Starttermin für dieses Projekt kommuniziert.

Der heutige Trailer zeigt einige der unangenehmen Bereiche des Spiels, während Arkadiusz Reikowskis atmosphärische Musik im Hintergrund zu hören ist. Am Ende verrät das Video, dass The Medium am 10. Dezember für PC und Xbox-Series-Konsolen (S/X) veröffentlicht wird - genau einen Monat nach dem offiziellen Startschuss dieser Geräte. In einem weiteren Video, das kürzlich veröffentlicht wurde, sprechen die Entwickler über die Entstehungsgeschichte und welche internationalen Einflüsse in ihr Großprojekt geflossen sind.

