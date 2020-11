The Medium: Bloober Team flieht aus Angst vor Cyberpunk 2077 auf Ende Januar

You're watching Werben

Gerade hat sich das letzte große (Semi-)Exklusivspiel der Xbox Series verabschiedet. The Medium, Bloober Teams ambitioniertes, psychologisches Horrorspiel, sollte eigentlich am 10. Dezember erscheinen, doch weil an diesem Tag Cyberpunk 2077 veröffentlicht wird, ziehen es die Polen vor, ihren Titel an einem anderen Datum zu veröffentlichen. Neben dem "aktuellen Zeitplan anderer Spiele auf dem Markt" nennt das Entwicklerstudio die Gesundheitslage in Polen als Grund für die Verzögerung auf den 28. Januar. Am Marketing-Plan möchte die Firma dennoch festhalten, deshalb wollen sie uns mit weiteren Informationshäppchen noch bis zum Start des Spiels erschrecken.