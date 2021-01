The Medium: Atmosphärischer Live-Action-Trailer fängt Stimmung von Silent Hill ein

You're watching Werben

In zwei Wochen erscheint das polnische Horrorspiel The Medium auf PC und Xbox Series. Die Entwickler Bloober Team haben heute einen beeindruckenden Live-Action-Trailer veröffentlicht, der uns bildgewaltig vor Augen führt, dass die Inspirationen zur Silent-Hill-Serie, die das Unternehmen bereits seit der Ankündigung immer wieder herausstellt, nicht von ungefähr kommen. Im neuen Videomaterial sehen wir verschiedene Elemente der beiden dualen Spielwelten und erfahren gleichzeitig, auf welche Arten von Schrecken wir uns einstellen können.

Neben gruseligen Motiven und unaussprechlichen Schrecken sind in diesem Video jede Menge Akteure zu sehen, die in The Medium eine Rolle spielen werden. Hauptfigur Marianna, ein Mann namens Thomas, das Kind mit der Porzellanmaske (eine Verbildlichung des Gefühls Trauer) und das gewalttätige Übel "The Maw". Was dieser neue Trailer laut dem Entwicklerstudio nicht verrät, sind Hinweise auf die Geschichte, ihr könnt euch das Ergebnis also unbesorgt anschauen. The Medium erscheint am 28. Januar auf PC und Xbox Series.

You're watching Werben