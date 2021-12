The Matrix Awakens zeigt, was Unreal Engine 5 mit Keanu Reeves auf PS5 und Xbox Series leisten kann

Um uns die technischen Entwicklungen der Unreal Engine 5 zu demonstrieren, wird Epic Games am Freitag auf den Game Awards eine "Erfahrung" namens "The Matrix Awakens" veröffentlichen. Laut der Matrix-Co-Autorin Lana Wachowski erlaube diese Anwendung "einen Blick in die Zukunft des interaktiven Storytellings und der Unterhaltung" allgemein, die wir auf der Playstation 5 und den Xbox-Series-Geräten erwarten dürfen.

Die Anwendung lässt sich auf diesen Systemen bereits vorab installieren, allerdings blockiert ein Countdown die spannenden Inhalte. Neben Keanu Reeves (Neo) wird auch Carrie-Anne Moss (Trinity) in The Matrix Awakens die Werbetrommel für den kommenden Kinofilm The Matrix Resurrections schlagen. Vorerst müssen wir uns mit dem Teaser-Trailer begnügen, doch einen neuen Trailer zum anstehenden Blockbuster gab es gestern ebenfalls:

HQ

HQ

Quelle: Epic Games.