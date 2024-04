The Matrix 5 mit dem Regisseur von The Cabin in the Woods bestätigt

Sowohl David als auch ich sind der Meinung, dass The Matrix Resurrections anfangs großes Potenzial hat, aber später zu einem Chaos wird. Mit dieser Meinung sind wir bei weitem nicht die einzigen, denn Lana Wachowskis Solo-Matrix ist an den Kinokassen und bei den Kritikern durchgefallen. Man könnte meinen, dass dies das Ende von The Matrix auf der großen Leinwand markiert, aber das ist nicht der Fall.

Warner Bros. bestätigt in einer Pressemitteilung, dass ein fünfter The Matrix-Film kommen wird, aber ohne Wachowski auf dem Regiestuhl. Das liegt daran, dass Drew Goddard (The Cabin in the Woods und Bad Times at the El Royale)The Matrix 5 das Drehbuch schreiben und Regie führen wird. Wir erfahren nichts über die Besetzung, daher wird es interessant sein zu sehen, ob Keanu Reeves und/oder Carrie-Anne Moss zurückkehren.

Zumindest wissen wir, dass es sich nicht um ein Reboot oder ähnliches handeln wird, wie Jesse Ehrman, President of Production von Warner Bros. Motion Pictures, in einem Statement Folgendes sagt:

"Drew kam mit einer neuen Idee zu Warner Bros., von der wir alle glauben, dass sie eine unglaubliche Möglichkeit wäre, die Matrix-Welt fortzusetzen, indem sie sowohl das ehrt, was Lana und Lilly vor über 25 Jahren begonnen haben, als auch eine einzigartige Perspektive bietet, die auf seiner eigenen Liebe zur Serie und den Charakteren basiert. Das gesamte Team von Warner Bros. Discovery ist begeistert, dass Drew diesen neuen Matrix-Film dreht und seine Vision dem filmischen Kanon hinzufügt, den die Wachowskis ein Vierteljahrhundert lang hier im Studio aufgebaut haben."

Glaubst du, dass ein fünftes The Matrix heutzutage einen großen Einfluss haben kann? Wie und warum?