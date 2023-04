The Marvels-Trailer ertrinkt in Abneigungen auf YouTube

HQ

Es ist ein harter Kampf für Disneys und Marvels neuesten Trailer für den kommenden Superheldenfilm The Marvels, der diesen Winter Premiere feiern soll. Das Video, das erst vor zwei Tagen veröffentlicht wurde, wurde in Abneigungen und giftigen Kommentaren ertränkt, obwohl das Studio behauptete, dass die Testvorführungen für den Film brillant waren. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat der Trailer 399.000 Abneigungen gegenüber 413.000 Likes, was Marvels Teaser prozentual zum unbeliebtesten in der MCU-Geschichte macht.

Wir können die Zahlen mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 vergleichen, dessen 764.000 Likes und 17.000 Dislikes viel gesündere Zahlen sind. Tatsächlich hatte es nicht einmal die sonst so heftig kritisierte She-Hulk so schlecht, eine Serie, deren Trailer 786.000 Likes und 553.000 Dislikes anzog.

Schaut man sich die anderen offiziellen Kanäle von Marvel für spanischsprachige Länder, Lateinamerika und Indonesien an, sind die Statistiken noch schlechter. Es ist also klar, dass hier etwas nicht stimmt und die Fans scheinen wirklich verärgert über das zu sein, was präsentiert wurde.

Was hältst du von dem Trailer und warum, glaubst du, hat er so viel Hass bekommen?