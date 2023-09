The Marvels wird der kürzeste MCU-Film aller Zeiten sein

HQ

The Marvels scheint die kürzeste Laufzeit aller bisherigen MCU-Filme zu haben. Wir haben schon seit einiger Zeit vermutet, dass der zweite Auftritt von Carol Danvers ziemlich kurz sein würde, wobei einige Näherungen ihn sogar auf etwa 1 Stunde und 38 Minuten beziffern.

Während die offizielle AMC-Website die Laufzeit nicht als so kurz anzeigt, setzt sie The Marvels auf die Marke von 1 Stunde und 45 Minuten. Damit überholt er The Incredible Hulk und Thor: The Dark World als kürzesten MCU-Film aller Zeiten.

Es hängt davon ab, wen man fragt, aber es scheint vor allem eine gute Sache zu sein, dass Marvel sich in Richtung kürzerer Filme bewegt, und wir hoffen, dass dies ein Trend ist, der in die Zukunft geht, da ein Hauptfehler in den jüngsten MCU-Projekten darin besteht, dass sie sich aufgebläht anfühlen.

The Marvels erscheint am 10. November.