The Marvels wird Berichten zufolge einen großen Einfluss auf kommende MCU-Filme haben

The Marvels wird einen großen Einfluss auf kommende MCU-Projekte haben, einschließlich des nächsten Avengers-Films, Secret Wars. Es ist alles mit einem Artefakt im Besitz des Bösewichts verbunden, nämlich einem Armreif, dem zweiten solchen Gegenstand, den wir bisher gesehen haben, wobei der erste von Kamala Khan besessen ist.

In einem Interview mit Total Film (via GamesRadar) sprach The Marvels-Regisseurin Mary Livanos darüber, wie dieses Artefakt nicht nur die Handlung ihres Films, sondern auch das MCU in Zukunft beeinflussen würde.

"In Ms. Marvel haben wir gelernt, dass der Armreif, gepaart mit einer anderen Form von Macht, ein vorübergehendes Loch in Raum und Zeit erzwingen kann, um zu einem anderen Ort zu führen", sagte sie. "Mit der Kraft beider Armreifen ist definitiv mehr möglich. Und wir sehen den Höhepunkt davon im Laufe dieses Films. Es führt definitiv zu zahlreichen Möglichkeiten für die Zukunft des MCU, was auch immer die Avengers- und Secret Wars-Teams mit ihnen machen wollen."

Allerdings weiß Livanos auch nicht genau, wohin die Zukunft des Franchise gehen wird. "Ich habe eigentlich keine Ahnung, was sie in den Avengers-Filmen tun werden", sagte sie. "Ich weiß, dass die Jungs, die das machen, sich die Filme ansehen, sehen, was wir tun. Ich habe Dinge, die ich wirklich will. Aber ich bin mir nicht sicher."

Wirst du dir The Marvels ansehen?