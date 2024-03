The Marvels -Stern fordert die Leute auf, es "fair zu versuchen"

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass das MCU nicht mehr so viel Kassenmusik schafft wie früher, und das neueste Beispiel dafür ist The Marvels. Etwas mehr als 200 Millionen Dollar bei einem Budget von 274 Millionen Dollar sind ein zertifizierter Flop, und jetzt hat sich einer der Stars zu den Reaktionen auf den Film geäußert.

Teyonah Parris, die Monica Rambeau spielt, sagte gegenüber People, dass die Fans "dem Ganzen eine faire Chance geben sollten". Parris erklärte auch, dass sie gerne Teil des Presselaufs vor der Veröffentlichung des Films gewesen wäre.

"Ich habe noch nie einen kompletten Presselauf gemacht, bei dem ich persönlich mit den Fans in Kontakt treten konnte", sagte sie. "Ich wollte ein Teil davon sein und das fühlen."

Es ist unwahrscheinlich, dass Parris in der Lage gewesen wäre, einen großen Teil des potenziellen Publikums zu beeinflussen, da viele beschlossen hatten, dass sie The Marvels hassten, bevor sie den Film überhaupt gesehen hatten, was sie ebenfalls hervorhebt.

"Ich glaube, es wurde viel geredet, und die Leute hatten es nicht gesehen. Das ist frustrierend, wenn Leute Dinge kommentieren, die sie nicht wirklich erlebt haben. Es gibt eine Menge Leute, die viel Zeit, Geist und Talent investieren, um dies voranzubringen... Wenn dir die ersten 10, 15 Minuten nicht gefallen, ist das in Ordnung. Ihre Zeit ist kostbar. Aber wir machen diese Filme, damit sie eine Flucht aus der realen Welt sein können, in einem Moment der Leichtigkeit, der Freude und der Phantastik."

"Man muss etwas nicht mögen, sondern ihm eine Chance geben, indem man es tatsächlich sieht und sich eine eigene Meinung bildet", fuhr sie fort. "Und wenn doch, dann ist das fair. So fühlst du dich, und das kann ich dir nicht nehmen."

Was hältst du von Parris' Gedanken?