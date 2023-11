The Marvels-Star Iman Vellani kümmert sich nicht um die Kinokassen

HQ

The Marvels ist die neueste Veröffentlichung und der neueste Flop für das MCU. In diesem Jahr hatte man sowohl in der Kritik als auch in der Öffentlichkeit das Gefühl, dass Marvel einfach nicht mehr so viel Einfluss auf das Publikum hat. Das jüngste Beispiel dafür ist The Marvels, das zum Zeitpunkt des Schreibens weltweit 161 Millionen Dollar eingenommen hat.

Während die Führungskräfte versuchen, zu sehen, ob sie mit diesem Film mehr Geld verdienen können, kümmert sich einer seiner Stars nicht allzu sehr darum, wie viel Geld The Marvels verdient. Im Gespräch mit Yahoo Entertainment sprach Iman Vellani darüber, dass diese Bedenken über ihrer Gehaltsstufe liegen.

"Ich möchte mich nicht auf etwas konzentrieren, das nicht einmal in meiner Kontrolle liegt, denn was soll das?", sagte sie. "Das ist für Bob Iger. [Die Kinokassen] haben nichts mit mir zu tun, ich bin glücklich mit dem fertigen Produkt, und die Menschen, die mir wichtig sind, haben den Film genossen. Es ist wirklich eine gute Zeit, diesen Film zu sehen, und das ist alles, was wir von diesen Filmen verlangen können. Es gibt Superhelden, es spielt im Weltraum, es ist nicht so tiefgründig und es geht um Teamwork und Schwesternschaft. Es ist ein lustiger Film, und ich bin einfach so glücklich, dass ich ihn mit den Leuten teilen kann."

Es ist ziemlich erfrischend zu sehen, wie ein Star so offen über die Diskrepanz zwischen dem, was Schauspielern wichtig ist, und dem, worum es den Anzügen geht, spricht. Vellani wird wahrscheinlich eine große Summe erhalten haben, egal wie viel der Film einspielt, und wenn sie nicht eine Margot Robbie gezogen hat und ihr Gehalt nicht auf das Geld an den Kinokassen basiert, sind wir sicher, dass es ihr gut gehen wird.