The Marvels Plakat legt Premierendatum für November fest

Disney und Marvel mussten letztes Jahr ein paar Dinge ändern, so dass The Marvels mehrmals zurückgedrängt wurde. Die meisten von euch dachten wahrscheinlich, dass wir nicht viel mehr über das wunderbare Trio hören würden, bis Ant-Man and the Wasp: Quantumania ein paar Tage oder Wochen das Rampenlicht für sich selbst genossen hatte, aber das ist nicht der Fall.

Wir haben gerade das erste richtige Poster für The Marvels bekommen, und es zeigt nicht nur die extrem mächtigen Frauen. Es zeigt auch, dass der Film erneut verschoben wurde, diesmal auf den 10. November.