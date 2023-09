The Marvels könnte für Marvel-Verhältnisse ein recht kurzer Film werden

HQ

Während wir noch Monate davon entfernt sind, dass The Marvels in den Kinos auf der ganzen Welt startet, hat ein Leaker die Länge mehrerer Disney-Projekte in der Vergangenheit vorhergesagt, da Cryptic HD sich an X gewandt hat, um ein Update darüber zu teilen, wie lang der Film sein soll.

Uns wurde gesagt, dass The Marvels für Marvel-Verhältnisse ein ziemlich kurzer Film wird, da er angeblich 1 Stunde und 38 Minuten lang ist (einschließlich Abspann und 1 Stunde und 33 Minuten ohne Abspann).

Zum Vergleich: Das derzeit kürzeste MCU-Projekt ist The Incredible Hulk, das 1 Stunde und 52 Minuten dauert, während Thor: The Dark World die gleiche Dauer hat. Aufgrund dieser eher kurzen Länge müssen wir nur abwarten, ob Cryptic HD korrekt ist und ob The Marvels mit fast 15 Minuten Vorsprung der bisher engste MCU-Film sein wird. Da es dem Leaker jedoch kürzlich gelungen ist, die Dauer von The Mandalorian Staffel 3 und Ahsoka auf den Punkt zu bringen, könnte auch hier etwas Wahres dran sein.