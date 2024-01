HQ

Sie können The Marvels schon seit einiger Zeit zu Hause ansehen, wenn Sie bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben, aber jetzt ist es endlich soweit, wenn der Film, der im Kino gefloppt ist, gestreamt werden kann.

Eine Pressemitteilung kündigt an, dass The Marvels am 7. Februar auf Disney+ erscheinen wird, was bedeutet, dass wir nur noch zwei Wochen davon entfernt sind, selbst zu sehen, ob der Film so schlecht ist, wie viele behaupten.