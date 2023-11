The Marvels bricht einen weiteren negativen Kassenrekord für das MCU

HQ

Wie viele wahrscheinlich vorhergesagt haben, setzt The Marvels die Welt in seiner dritten Woche nicht gerade in Brand. Der in Schwierigkeiten geratene Film ist nun auf dem besten Weg, den 6. Platz an den US-Kinokassen zu erreichen, was ihn zum schnellsten Film im MCU macht, der aus den Top 5 fällt. Die bisherigen Rekordhalter waren The Incredible Hulk, Ant-Man and the Wasp und Captain America: The First Avenger, die alle vier Wochen brauchten, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.

The Marvels wird voraussichtlich bis zum Ende des Wochenendes 8,8 Millionen Dollar einspielen, was es hinter Thanksgiving, Trolls Band Together, Wish, Napoleon und The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes platzieren würde.

Dies ist der dritte negative Kassenrekord, den The Marvels jetzt für das MCU in den USA gebrochen hat. Es hatte den niedrigsten Auftakt für das Franchise mit einem Einspielergebnis von 47 Millionen US-Dollar und letzte Woche hatte es auch den größten Rückgang in der zweiten Woche, wobei das Brutto um 78% fiel.

Danke, Screen Rant.