The Many Pieces of Mr. Coo Autor klagt auf Twitter gegen das Studio an

Obwohl der Start eines Videospiels einer der aufregendsten Momente im Leben (sowohl beruflich als auch privat) seines Autors sein muss, müssen wir heute eine traurige Situation wiederholen, die heute in der Indie-Szene in Spanien überdauert hat. Nacho Rodríguez, Autor und Animator des Point-and-Click-Adventures The Many Pieces of Mr. Coo, hat sich auf Twitter / X zu der einseitigen Entscheidung des Studios Gammera Nest geäußert, das Spiel ohne seine Erlaubnis zu veröffentlichen. Sie können sein vollständiges Statement unten lesen.

Gamereactor hat sich mit Gammera Nest in Verbindung gesetzt, das in den letzten Jahren in verschiedene Kontroversen verwickelt war, um diesen Artikel mit seiner Haltung zu den darin beschriebenen Fakten zu vervollständigen, daher werden wir diesen Artikel in den kommenden Stunden aktualisieren, wenn wir eine Antwort erhalten.